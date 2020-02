Merci comme toujours Kotaku de nous avoir permis d’héberger le site pour le week-end! J’espère que vous avez apprécié nos réflexions sur Animal Crossing, la Xbox, Starfleet, Trails, la Famicom, les révolutions de robots et plus encore. Alors que toutes les bonnes choses ont une fin, elles peuvent parfois revenir sous des formes mystérieuses. Cing, les développeurs de Last Window et Hotel Dusk, ont fermé il y a quelques années, mais l’équipe derrière le jeu a développé un successeur spirituel appelé Chase: Cold Case Investigations, qui est sorti il ​​y a quelques années et nous espérons le vérifier bientôt.

De même, nous espérons vous revoir, et si vous avez des dernières pensées ou commentaires, n’hésitez pas à les laisser ci-dessous ou à nous contacter sur nos poignées Twitter. Bon dimanche!

