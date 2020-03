Cole Train apparaîtra dans Gears Tactics afin que vous puissiez le déverrouiller

Gears Tactics fera ses débuts dans environ un mois et peu à peu plus de détails sont révélés sur ce qui nous attend. Par exemple, The Coalition a déjà révélé qu’Augustus Cole, un personnage plus connu sous le nom de The Train Train, apparaîtra dans ce jeu et nous vous expliquons ici comment l’obtenir.

Selon The Coalition, les joueurs de Gears Tactics auront une chance de débloquer Thrashball Cole. Il s’agit d’une version d’Augustus Cole qui sera équipée d’une armure inspirée d’un uniforme de football.

Quelque chose d’important à propos de Thrashball Cole est qu’il ne sera pas un personnage ordinaire. Ce qui se passe, c’est qu’il comprendra une armure exclusive avec des statistiques spéciales. C’est quelque chose qui, selon l’étude, rendra les premières heures du jeu plus attrayantes et amusantes.

Comment obtenir Thrashball Cole dans Gears Tactics?

Si vous êtes intéressé à obtenir Thrasball Cole chez Gears Tactics, vous serez heureux de savoir que vous pouvez l’obtenir gratuitement. De plus, les étapes à suivre pour les faire vôtre sont très simples.

Ce que nous voulons dire, c’est que Thrashball Cole sera un incitatif de prévente pour Gears Tactics. Ainsi, il sera disponible pour tous les joueurs qui mettent le jeu de côté et le téléchargent sur PC.

Maintenant, si vous ne souhaitez pas supprimer le jeu, vous pouvez l’obtenir via Xbox Game Pass pour PC. La seule condition que vous devez remplir pour l’obtenir est d’essayer Gears Tactics avant le 4 mai.

Et vous, obtiendrez-vous Thrashball Cole? Dites-le nous dans les commentaires.

Gears Tactics arrivera le 28 avril sur PC via Steam et la boutique Windows. Il convient de mentionner qu’il aura également une version pour Xbox, mais sa date de sortie est inconnue. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à ce jeu.

