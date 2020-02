Collection Lovers de Madame Nazar, nouvelles tenues et bonus XP – HITC

Rockstar a publié une nouvelle mise à jour de Valentine pour Red Dead Online qui comprend de nouvelles tenues, des bonus XP et une collection d’amoureux pour Madam Nazar.

Red Dead Online a reçu une multitude de mises à jour dans le passé, telles que l’introduction de rôles spécialisés et de Moonshiners, et le mode a maintenant reçu une mise à jour de la Saint-Valentin qui comprend encore plus de tenues, de bonus XP et une collection de cadeaux sur le thème de l’amour à offrir à Madame Nazar pour une belle récompense en retour.

Certains se plaignent continuellement de Red Dead Online et cela a abouti à des pétitions demandant à Rockstar de corriger le mode multijoueur. Cependant, compte tenu de la façon dont il a commencé, la fonctionnalité s’est considérablement améliorée, avec des raisons de revenir continuellement dans l’ouest sauvage.

Et la dernière raison de revenir est la mise à jour de la Saint-Valentin qui a ajouté plus de nouvelles tenues, des bonus XP et la collection des amoureux de Madame Nazar.

Mise à jour de Red Dead Online Valentine bonus Frontier Pursuits XP

La mise à jour de Red Dead Online Valentine a ajouté des bonus d’XP à Frontier Pursuits.

Que vous soyez nouveau ou expérimenté dans votre profession, vous pouvez obtenir 40% de bonus XP en effectuant des activités de rôle.

Red Dead Online Valentine met à jour de nouvelles tenues

En plus des bonus XP pour chaque rôle de Frontier Pursuits, la mise à jour de Red Dead Online Valentine a également ajouté de nouvelles tenues à porter.

Les ajouts permanents au catalogue Wheeler, Rawson & Co. comprennent des chapeaux haut de gamme nommés Charleston et Reaves, ainsi qu’une chemise Caughtery pour homme.

Ce ne sont pas les seuls nouveaux cosmétiques disponibles, car il y en a aussi d’autres pour une durée limitée. Il y a les manteaux Morning Tail, Irwin et Eberhant, ainsi que des gants Furred et Woodland à acheter comme cadeau de Saint-Valentin pour vous-même.

Par Rockstar, ces articles et plus peuvent être achetés chez votre tailleur local ou via la vente par correspondance du catalogue.

Collection Red Dead Online de Madame Nazar’s Lovers

La collection Love de Madame Nazar pour Red Dead Online vous demande d’envoyer sa pâquerette au chocolat, une bague en diamant en or jaune et la carte de tarot Two of Cups.

En lui envoyant ce paquet de cadeaux, vous serez récompensé par un cadeau qui serait «beau».

Les vidéos de la série YouTuber GTA ont déjà téléchargé un guide pour savoir où trouver chacun des éléments.

Red Dead Redemption 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

