Par Stephany Nunneley,

Mardi 10 mars 2020 14:14 GMT

Voici votre premier aperçu détaillé de la collection Command & Conquer Remastered.

Collection Remastered Command & Conquer propose à la fois Tiberian Dawn et Red Alert ainsi que les trois packs d’extension.

Chacune des extensions sera regroupée avec les jeux de base dans une collection remasterisée.

Chaque unité et structure a été reconstruite et une fonctionnalité en solo a été créée vous permettant de basculer entre les graphiques hérités et remasterisés en temps réel.

Dans les travaux de Petroglyph Games, le studio a également fait appel à Lemon Sky Studios pour faire entrer les titres dans l’ère 4k.

La série approche son 25e anniversaire cette année, avec Command & Conquer: Tiberian Dawn sorti en 1995 et Command & Conquer: Red Alert en 1996.

Il sort sur PC le 5 juin.

