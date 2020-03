Combat Evolved Anniversary est maintenant disponible sur PC

Par Stephany Nunneley,

Halo: Combat Evolved Anniversary est désormais disponible dans Halo: The Master Chief Collection pour PC.

Microsoft a annoncé aujourd’hui qu’il a ajouté Halo: Combat Evolved Anniversary à Halo: The Master Chief Collection pour Xbox Game Pass pour PC, Windows 10 et Steam.

Hier, il devrait arriver bientôt, mais c’était un peu plus rapide que prévu.

Vous pourrez basculer entre les graphismes de jeu classiques et la version améliorée selon celle que vous préférez. Vous remarquerez également des améliorations de la personnalisation Spartan.

Il est également livré avec de nouvelles fonctionnalités, optimisations et personnalisations avec prise en charge 60 ips et 4K UHD. Il propose également une fréquence d’images variable, une prise en charge native de KBM et la possibilité de relier les contrôles. Les écrans ultra-larges sont pris en charge avec divers rapports d’aspect, et vous pouvez vous attendre à une texture et une qualité d’ombre mises à jour.

Microsoft a déclaré avoir également introduit des «fonctionnalités demandées par la communauté» telles que la possibilité d’utiliser l’audio classique du jeu en multijoueur

Si vous jouez sur PC et n’êtes pas abonné au Xbox Game Pass, vous pouvez ajouter le jeu à votre bibliothèque en achetant le pack The Halo: The Master Chief Collection via le Microsoft Store ou Steam pour 39,99 $. À l’heure actuelle, il inclut la sortie d’aujourd’hui avec Halo: Reach et sera automatiquement mis à jour avec les titres restants tout au long de l’année une fois disponibles.

Chaque version peut également être achetée individuellement pour 9,99 $, sauf pour Halo 3: ODST Campaign qui peut être achetée pour 4,99 $ – ou l’équivalent régional.

