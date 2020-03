Combats dans des espaces restreints Chaînes Action de style John Wick dans un nouveau gameplay exclusif

Fights In Tight Spaces est le prochain jeu provenant des créateurs de Frozen Synapse 2 et Tokyo 42, et ils mettent leur attention sur la tactique et la prise de décision en une fraction de seconde dans le scénario d’une bagarre à mains nues. En tant que bagarreur au tour par tour et axé sur les cartes, chacun de vos mouvements est tiré d’une sélection de cartes d’action de votre deck, et vous devrez penser à plusieurs étapes avant de vous engager dans votre contre-attaque brutale ou de lutter contre une manœuvre sans méfiance. ennemi. Dans cette vidéo de gameplay exclusive, le concepteur de jeu principal James Palmer décompose une scène de combat typique dans Fights In Tight Spaces, et comment un mouvement peut entraîner de nombreux résultats différents.

Tout comme le suggère le titre, vous vous livrez à plusieurs batailles dans des espaces confinés. Conformément aux racines du développeur dans les jeux tactiques, l’action se déroule sur une grille, avec vous et vos ennemis à tour de rôle. Cette approche vous permet d’obtenir une perle sur vos adversaires et de planifier votre prochain mouvement. À cela s’ajoute un style artistique incroyablement stylisé, mais toujours brutal, qui se concentre sur le minimalisme. Évoquant une ambiance similaire à des films comme John Wick et The Matrix, vous pourrez utiliser de nombreux mouvements d’arts martiaux brutaux comme les coups de pied sautés et les éliminations de slam, tout en utilisant l’environnement pour travailler avec des dégâts supplémentaires. Bien que vous commenciez par des grognements de bas niveau, les ennemis commenceront éventuellement à apporter des armes à feu et d’autres armes. En mettant l’accent sur la tactique, vous pouvez surmonter leurs plans en utilisant l’environnement et leur formation contre eux, vous permettant de vous frayer un chemin à travers les batailles – à condition que vous gardiez la tête froide.

Ce qui est intéressant à propos du prochain jeu venant de Mode7 et Ground Shatter, c’est que malgré le sentiment d’urgence dans le scénario, vous avez le temps de planifier votre prochain mouvement. Même avec des chances contre vous dans un espace claustrophobe, il y a un chemin vers la victoire lorsque vous effectuez les bons mouvements, qui sont montrés dans des détails cinématographiques brutaux lorsqu’ils sont utilisés de la bonne manière. Prévu pour une sortie en 2020, Fights in Tight Spaces est une approche très différente d’un bagarreur, mais il cherche toujours à maintenir un sens aigu du style et de la tension, ce qui devrait faire de cette période passionnante.