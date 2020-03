Combien de chapitres et combien de temps dure Half Life Alyx? – HITC

SOUPAPE

Tout ce que vous devez savoir sur le nombre de chapitres de Half Life Alyx et sur la durée du jeu.

La préquelle du deuxième opus de la série, Half Life Alyx, a finalement été lancée sur PC, ce qui en fait la plus récente entrée de la franchise vénérée depuis plus de dix ans. La seule mise en garde cette fois-ci est qu’il s’agit d’un titre uniquement en réalité virtuelle, mais vous n’avez pas besoin de menacer cela, ce qui signifie que le jeu est plus une démo technologique plutôt qu’une expérience réellement intéressante de 40 £. Pour répondre à vos préoccupations, vous découvrirez ici combien de chapitres il y a et combien de temps le jeu devrait durer en termes d’heures.

Comme mentionné précédemment, Half Life Alyx est le plus récent opus de la série depuis plus de dix ans et les critiques ont été extrêmement brillantes, beaucoup s’accordant à dire que c’est un retour élégant pour une légende. Il y a une stigmatisation selon laquelle les titres uniquement en réalité virtuelle sont des goofs terne équivalents aux premiers 3D, mais – comme le démontre sa cote 92 sur Metacritic – Half Life Alyx est l’une des rares expériences de réalité virtuelle incontournables.

Si vous n’êtes toujours pas entièrement convaincu et êtes préoccupé par sa longévité, vous trouverez ci-dessous le nombre de chapitres dont il dispose et le temps qu’il faut pour battre sa campagne.

Combien de chapitres y a-t-il dans Half Life Alyx?

Il y a 11 chapitres dans Half Life Alyx et vous pouvez trouver le nom de chacun ci-dessous:

Enchevêtrement

La zone de quarantaine

Est ou sera

Super-arme

L’étoile du Nord

Course aux armements

Jeff

Captivité

Révélations

Introduction par effraction

Extraction de points

Les noms de ces chapitres sont une gracieuseté de PCGamesN.

Combien de temps faut-il pour battre Half Life Alyx?

On dit que Half Life Alyx prend 12 à 15 heures à battre.

La revue Half Life Alyx de Time note qu’ils l’ont terminée en 12 heures, tandis que Gamespot note qu’il leur a fallu 15 heures pour battre sa campagne.

Cependant, alors que 12 à 15 heures sont une estimation approximative, Geoff Keighley a noté sur Twitter que cela lui avait pris encore plus de temps, cela dépend donc de la vitesse à laquelle vous progressez et du temps que vous perdez à tourner au ralenti et à explorer.

Half Life Alyx est disponible sur Steam pour 46,49 £.

