Combien de personnes peuvent utiliser Houseparty dans un chat vidéo? Google Duo permet plus! – HITC

NurPhoto / NurPhoto via .

Tout ce que vous devez savoir sur le nombre de personnes pouvant utiliser et le nombre maximum d’utilisateurs pour un chat vidéo unique sur Houseparty.

Malgré son existence depuis 2016, Houseparty a vraiment explosé grâce à la pandémie de coronavirus et à tout le monde contraint à la fermeture pour assurer la distanciation sociale. L’application a récemment fait l’objet d’un examen approfondi pour détecter une tendance à la «pornographie» et pour des allégations de piratage. Cependant, si vous êtes quelqu’un qui choisit toujours de l’utiliser sur iOS ou Android, vous découvrirez ici le nombre maximal de personnes pouvant participer à une seule conversation vidéo.

Comme mentionné précédemment, il a été signalé que l’application Houseparty a eu pour résultat que d’autres comptes tels que Netflix, Paypal, eBay et même des informations d’identification bancaires ont été violés par des tiers indésirables. C’est pourquoi de nombreuses personnes cherchent à supprimer leur compte, bien que le compte Twitter officiel de l’application garantisse que tous les profils sont sécurisés et que toute violation de la sécurité sur d’autres plates-formes soit à l’origine de mots de passe faibles / réutilisés.

Vous pouvez découvrir comment supprimer votre compte si vous ne vous sentez plus si passionné à ce sujet en cliquant sur le lien ci-dessous, sinon continuez à lire pour découvrir quel est le nombre maximum pour combien de personnes peuvent rejoindre une seule session de chat vidéo.

Combien de personnes peuvent utiliser Houseparty dans un chat vidéo?

Le nombre maximum de personnes pouvant utiliser Houseparty dans un seul chat vidéo est de huit.

Cela signifie que vous pouvez avoir moins d’utilisateurs dans une session de chat vidéo Houseparty, mais vous ne pouvez pas avoir plus que sa limite susmentionnée.

Si ce nombre limité de personnes est trop petit pour votre bulle sociale ou votre réunion, vous serez heureux de savoir que Google Duo a un plafond plus élevé.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Quel est le nombre maximum de personnes dans un chat vidéo pour Google Duo?

Le nombre de personnes pouvant utiliser Google Duo dans un appel de groupe est désormais de 12.

Sa limite était auparavant de huit aux côtés de Houseparty, mais la plate-forme Google l’a désormais portée à 12 personnes à la fois.

FaceTime éclipse toujours Houseparty et Google Duo avec des appels de 32 personnes, ce qui est toujours la meilleure plate-forme si vous avez une portée sociale élevée et souhaitez parler au plus grand nombre de personnes possible dans des conversations où vous n’obtiendrez pas un mot.

Dans d’autres nouvelles, comment déconnecter rapidement Snapchat de l’application Houseparty