Combien de temps avant sa sortie sur Nintendo Switch? – HITC

Vous trouverez ici l’heure de sortie d’Animal Crossing New Horizons afin que vous sachiez combien de temps il vous reste à attendre avant de sortir sur Nintendo Switch.

Animal Crossing New Horizons est l’un des plus grands jeux à sortir en mars aux côtés de DOOM Eternal. Et, alors que la communauté s’est évanouie face à l’immortalisation par Nintendo d’une douce grand-mère de 87 ans, les fans ont également montré leurs dents et leurs griffes en raison d’une hospitalisation sévère. Heureusement, son temps de sortie n’est pas trop loin maintenant, ce qui signifie qu’il ne reste plus longtemps avant qu’il ne sorte sur Nintendo Switch.

Le jeu devait initialement arriver en 2019, mais il a finalement été retardé jusqu’en mars de cette année. Cependant, malgré l’agonie de l’attente, cela en vaudra finalement la peine, car les critiques d’Animal Crossing New Horizons suggèrent fortement que ce sera une expérience incroyable dont nous avons désespérément besoin en ces temps difficiles, pénibles et inhabituels.

Donc, avec tout ce qui précède, vous pouvez maintenant ranger vos crocs et vos griffes car le précieux biscuit qu’est Animal Crossing New Horizons sort en quelques heures seulement. Ci-dessous, vous découvrirez son heure de sortie afin que vous sachiez combien de temps il reste avant sa sortie sur Nintendo Switch.

Combien de temps avant la sortie d’Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch?

Animal Crossing New Horizons sortira sur Nintendo Switch le 20 mars à 00h00 GMT.

Comme ailleurs, Animal Crossing New Horizons n’a plus longtemps à attendre son lancement car il arrivera sur Switch le 19 mars à 21h00 HNP et le 20 mars à 00h00 HNE.

Ce sont donc les moments où le jeu sera jouable. Vous pouvez le précharger dès maintenant afin de pouvoir jouer la seconde qu’il lance.

Comment acheter Animal Crossing New Horizons sur la Nintendo Switch?

Vous pouvez acheter Animal Crossing New Horizons sur la Nintendo Switch en l’achetant numériquement sur le Nintendo eShop.

Cela vous coûtera 49,99 £ et Animal Crossing New Horizons pourra être préchargé sur votre console Nintendo Switch.

Cependant, sachez que vous ne pourrez pas jouer au jeu avant les heures de sortie susmentionnées, quel que soit le nombre de fois que vous le sélectionnerez.

Et, pour quelques-uns d’entre vous qui se demandent, il s’agit d’une exclusivité Nintendo Switch, ce qui ne sera pas la Nintendo 3DS.