Combien de temps dure Final Fantasy VII Remake? Certains fans se plaignent que c’est trop court! – HITC

Un petit nombre de fans se plaignent que le remake de Final Fantasy VII est trop court après avoir entendu combien de temps il faudra environ pour battre.

Le remake de Final Fantasy VII sera lancé sur PlayStation 4 en quelques jours à peine et le jeu a été largement salué pour être une interprétation passionnante et réfléchie d’un classique. Alors que la grande majorité de la base de fans de la série est trop excitée, certains se sont plaints qu’elle est trop courte grâce aux rapports sur le temps qu’il faudra pour battre.

Avant les examens entrants, la durée du remake de Final Fantasy VII était préoccupante, car il était épisodique et parce qu’il était situé à Midgar uniquement. Cependant, Square Enix a déclaré à plusieurs reprises que le jeu n’est pas court et qu’il est à peu près aussi gros qu’une entrée principale avec du contenu de fin de partie.

Pour éviter tout flou et manque de clarté, vous découvrirez ci-dessous le temps qu’il vous faudrait pour terminer la campagne et l’expérience globale.

Combien de temps pour battre Final Fantasy 7 Remake

Le remake de Final Fantasy VII prendra entre 30 et 50 heures à battre.

Gamespot a déclaré qu’il fallait 45 heures pour battre le remake de Final Fantasy VII, tandis que IGN a déclaré que son joueur le plus rapide l’avait terminé en un peu moins de 30 heures.

En ce qui concerne la durée du jeu, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, tels que les quêtes secondaires, les activités de mini-jeu facultatives et les améliorations d’armes.

La difficulté doit également être prise en considération, mais il est préférable de supposer que cela vous prendra un peu moins de 30 heures pour terminer sa campagne seul alors que cela vous rapprochera de 50 si vous prenez votre temps et terminez toutes les quêtes secondaires .

Bien que ce soit une bonne longueur pour n’importe quel jeu, que vous tombiez sur le spectre inférieur ou supérieur, certains fans se sont plaints qu’il soit trop court.

“Semble très court pendant 37 heures”

Certains fans se sont plaints que la ou les longueurs signalées pour battre le remake de Final Fantasy VII sont trop courtes.

Peu importe que ce point de vue vienne de le comparer à Persona 5 Royal qui dépasse 100+ heures, il est impossible de souscrire à l’idée que le remake de Final Fantasy VII n’est pas assez long.

Après tout, ce n’est qu’une partie de l’expérience complète éventuelle, et il y a plus qu’assez de contenu pour plus que justifier qu’il soit vendu comme premier épisode.

Il y avait aussi des plaintes concernant le remake de Resident Evil 3 trop court, mais les plaintes concernant le titre de Capcom étaient plus compréhensibles grâce au contenu coupé de l’original.

En ce qui concerne Final Fantasy VII, aucune plainte n’a de sens, car c’est une expérience de plus de 30 heures à Midgar seul.

