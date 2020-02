Combien de temps dure le temps d’arrêt Fortnite? À quelle heure sort la saison 2? – HITC

Epic Games

Beaucoup de joueurs de Fortnite se demandent combien de temps est son temps d’arrêt et à quelle heure la saison 2 est prévue.

Fortnite est actuellement au milieu d’un temps d’arrêt alors qu’Epic Games prévoit de publier la saison 2 du chapitre 2. Avec le développeur ayant publié une tonne de teasers ainsi que la bande-annonce de la deuxième saison, il est compréhensible que beaucoup de fans se demandent avec impatience combien de temps le temps d’arrêt est et à quelle heure la nouvelle saison sort.

Plutôt que quelques heures, la réponse pour la durée du temps d’arrêt de Fortnite Season 2 peut être de 3-4 heures.

Les temps d’arrêt d’Epic Games ne durent généralement que 1 à 2 heures, mais les développeurs ont déclaré que la taille des correctifs pour la mise à jour sera plus grande que la normale.

Jusqu’à ce que le jeu soit à nouveau en ligne avec la mise à jour de la saison 2 disponible au téléchargement, vous pouvez parcourir la page Twitter de Fortnite pour voir tous ses derniers teasers et excréments.

Histoire originale:

La saison 1 de Fortnite touche à sa fin. La communauté d’Epic Games Battle Royale a récemment été bordée de nombreux teasers de la saison 2, mais demain vous pourrez enfin jouer la nouvelle saison. Cet article fournit les temps d’arrêt estimés des serveurs pour le début de la nouvelle saison de Fortnite Chapter 2.

Comme mentionné précédemment, il y a eu un assortiment de teasers pour Fortnite Season 2. Ceux-ci ont amené les fans à supposer que Chaos Agent fera son retour dans une nouvelle saison où la matière or sera un thème clé.

Nous ne savons pas tout sur la deuxième saison car une grande partie est cachée derrière le marketing cryptique, mais nous savons qu’elle devrait sortir très bientôt.

Fortnite Saison 2 teaser et Chaos Agent

Il y a eu un certain nombre de teasers pour Fortnite Chapter 2 Saison 2 qui suggèrent fortement que Chaos Agent fera son retour.

En plus du teaser de l’agent du chaos, il semble également que des modifications pourraient être apportées à la carte de Fortnite Chapter 2 Season 2.

Selon Gamesradar, la communauté Battle Royale sur Reddit a été en mesure de déchiffrer une allumette qui suggère qu’il y aura un changement majeur dans le monument Eye Land. Selon ce que la communauté aurait découvert, cette zone sera transformée en base avec une piste d’atterrissage pour hélicoptère.

En plus de ce qui précède, il y a également eu la fuite d’une peau apparemment destinée à la saison 2 nommée Oro (qui signifie or en espagnol). Ce squelette doré a été divulgué via la mise à jour 1.40 et sa caricature fait de lui un candidat évident pour une saison qui a un fétiche flagrant pour l’or.

Non seulement l’or est un thème évident avec des empreintes de mains dorées partout dans le marketing, mais le leaker Fortnite Lucas7yoshi a également découvert des meubles et des accessoires dorés.

Quand sortira la nouvelle saison de Fortnite?

La nouvelle saison 2 pour Fortnite Chapter 2 sortira le 20 février.

Il a été prévu que la nouvelle mise à jour de la saison pour Fortnite arrivera après le temps d’arrêt des serveurs de 01h00 PST, 04h00 HNE et 09h00 GMT.

Ce sont les délais estimés pour lesquels les serveurs Fortnite devraient baisser en fonction des lancements de la saison précédente (via Express).

Epic Games n’a pas annoncé d’heure spécifique au moment de l’écriture, donc vous ne devriez pas traiter ce qui précède comme un évangile.

Cependant, après plusieurs retards, le moins que les fans puissent attendre est que la nouvelle saison 2 sortira le 20 février.

