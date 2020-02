Command & Conquer: détails multijoueurs remasterisés annoncés

Splash de remasterisation C&C (Image: RedTieGuy)

Command & Conquer: Remastered a fait une annonce concernant son mode multijoueur. Jim Vessella, producteur chez EA, a créé un article sur Reddit qui détaille l’état actuel du jeu et les changements à venir. Ils écrivent «… nous venons de terminer notre étape Content Alpha.» Et «… il n’y a plus de contenu hérité / réservé dans le jeu.». En plus de cela, la publication déclare qu’elle se concentre désormais sur les systèmes du jeu lui-même et recueille les commentaires de la communauté.

L’aspect multijoueur du jeu a été reconstruit à nouveau. Contrairement au jeu d’origine, la version Command & Conquer: Remastered fonctionnera sur des serveurs dédiés qui utilisent l’architecture réseau du serveur du nouveau développeur. De plus, la publication déclare: “Nous jouons à des jeux multijoueurs depuis plusieurs mois avec nos équipes d’assurance qualité dans le monde entier, et nous sommes confiants quant à la stabilité de l’architecture.”.

Détails multijoueur

Tout cela semble assez bon jusqu’à présent. Mais qu’en est-il des modes de jeu, des fonctionnalités multijoueurs actuelles? Eh bien, Critical Hit nous a fourni une liste condensée:

Quickmatch 1v1 pour Tiberian Dawn et Red Alert qui se concentre sur “le jeu compétitif et utilise un algorithme de matchmaking basé sur Elo”. Les jeux seront tirés d’une réserve de cartes organisée et auront des règles de jeu définies afin que les joueurs soient obligés de compter sur les compétences, pas sur les blind Un classement dans le jeu dans ce mode permettra de suivre les victoires, les pertes et les points d’un joueur. Des rediffusions sont également introduites dans les parties personnalisées et rapides. ” Vessella a expliqué que les deux jeux auront également un mode spectateur, appelé mode observateur, de plus en plus de fonctionnalités multijoueurs sont en cours d’élaboration et seront partagées une fois que Petroglyph les aura évaluées.

En plus de cela, le post Reddit dit:

“Vous pouvez également discuter avec d’autres joueurs dans le lobby du jeu et vous assurer d’obtenir la configuration parfaite pour votre jeu personnalisé.”. “… les joueurs auront d’abord la possibilité d’héberger ou de rejoindre des jeux multijoueurs personnalisés.”. “Une fois que les joueurs rejoignent un lobby de jeu, ils peuvent choisir la configuration de leur équipe, sélectionner des cartes et définir des règles de jeu.

Finalement…

En tant que personne ayant grandi sur Command & Conquer, il est vraiment excitant de voir les progrès et l’avenir possible du jeu. Jim Vessella termine son article en déclarant: «Comme vous le savez tous, 2020 est le 25e anniversaire de Command & Conquer. Nous nous attendons à ce que ce soit une année passionnante pour C&C, et nous avons hâte de célébrer cet anniversaire avec vous tous. ». Nous ne pouvons pas attendre non plus.

