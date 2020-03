Command & Conquer Remastered proposera des cinématiques FMV originales haut de gamme

Par Sherif Saed,

Vendredi 6 mars 2020 12:31 GMT

Le voyage pour remasteriser les cinématiques d’action et de commande originales de Command & Conquer a été sauvage.

EA a publié une mise à jour sur le développement de Command & Conquer Remastered. Le sujet tourne cette fois-ci entièrement autour des cinématiques en direct-action (FMV) du jeu original.

Comme vous pouvez l’imaginer, la qualité, la résolution et la compression des vidéos originales compliquent leur représentation dans le remaster. Contrairement aux ressources du jeu, les développeurs ne pouvaient pas simplement re-filmer de nouvelles séquences. Le producteur Jim Vessella a décidé de retrouver les bandes originales, pour voir si elles pouvaient être extraites d’une source non compressée.

Malheureusement, EA n’a pas pu localiser ces bandes vieilles de plus de 20 ans, les croyant initialement détruites. Mais, comme par hasard, un travailleur administratif prudent les a interceptés à l’époque et les a envoyés pour être stockés à un endroit différent. Les enregistrements se sont retrouvés dans les bureaux d’EA LA.

Malgré l’effort de récupérer les bandes, ainsi que de les numériser pour travailler avec des ordinateurs modernes, Vessella and co. ont découvert qu’ils n’incluent pas de séquences brutes à des résolutions plus élevées, juste une copie différente de ce qui est déjà dans les jeux.

Face à une impasse, Vessella et l’équipe (avec l’aide de certains membres de la communauté) ont décidé de construire un algorithme d’intelligence artificielle qui augmente la résolution des images et augmente le taux de rafraîchissement à 30 images par seconde. Le compositeur légendaire Frank Klepacki a ensuite remasterisé l’audio pour améliorer la qualité globale de la présentation. C’est ce qui finira par être utilisé dans le remaster.

Dans la vidéo ci-dessus, Vessella raconte toute l’histoire et montre quelques images avant et après des cinématiques. C’est fascinant, même s’il semble que ce projet ne dispose pas du plus gros budget du monde.

