Commencez la saison des matchs de qualification Pokémon à Galar

Février entre et dans l’atmosphère de Galar vous pouvez sentir l’air combatif qui précède les extensions futures qui sont encore à venir, nous sommes donc à nouveau au début de la nouvelle saison de matches de qualification de Pokémon Sword and Shield, d’une durée comprise entre le 31 janvier et le 29 février 2020.

Pour ceux qui ont récemment acquis le jeu ou qui envisagent d’entrer dans le monde fascinant de compétitif où seuls les plus forts peuvent remporter la victoire, ils devraient simplement après le match du jeu, où après avoir attrapé notre Pokémon préféré, après avoir vaincu le champion actuel et décroché son titre de “meilleur entraîneur de Galar”, nous pouvons tester notre talent et notre expertise dans se battre avec d’autres joueurs du monde entier et obtenez des prix qui restent à connaître.

Ne vous inquiétez pas si vous êtes nouveau dans le monde compétitif

Si vous venez de commencer dans ce monde, ne vous inquiétez pas, l’entreprise pense à tout et nous correspondre dans ces tournois avec des gens d’un gamme similaire à la nôtre pour pouvoir monter progressivement les marches et devenir de vrais champions. Quant à règlement Cette saison, il faut noter que tous nos Pokémon ils auront le niveau 50 et que on ne peut pas équiper 2 objets égaux sur la même équipe Quant au Pokémon autorisé, il est précisé sur le site officiel que tous ceux obtenus dans le jeu le seront (à la fois par cadeau mystérieux, capture, œuf), qui se situent entre 1 et 397 dans le Galar Pokédex et en ajoutant les formes gigamaxisées de Charizard, Butterfree, Pikachu , Meowth, Eevee, Snorlax, Corviknight, Drednaw, Sandaconda et Centiskorch.

Commentez que dans cette saison de matchs de qualification Pokémon Sword and Shield, nous aurons 7 minutes, 90 secondes pour prévisualiser l’équipe et 45 secondes à chaque tour. Les prix sera obtenue grâce à la fonction de cadeau mystérieux aussi longtemps que cela a été fait 1 combat (quel que soit le résultat) pendant la saison. Il est à noter que la page précise également qu’ils sont de meilleurs résultatsnous pouvons obtenir Meilleurs prix

