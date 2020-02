Comment acheter le Dock Switch et le Joy-Con d’Animal Crossing au Japon

Photo: Nintendo

Tout le monde perd la tête avec le nouveau matériel Switch de style Animal Crossing de Nintendo. Le quai sur le thème de Tom Nook! Les pastels Joy-Cons! Quoi qu’il en soit au dos! Beaucoup de millions de personnes qui possèdent déjà un commutateur sont tentées de mettre à niveau uniquement pour le nouveau look, mais souhaitent pouvoir simplement acheter les accessoires séparément. Eh bien, vous pouvez – dans la boutique japonaise de Nintendo.

La boutique en ligne de Nintendo uniquement au Japon est un paradis virtuel de matériel, de jeux, d’accessoires et de produits liés. Il y en a aussi aux États-Unis, mais la sélection de produits est totalement différente. Il est possible que Nintendo rende les accessoires Animal Crossing disponibles séparément sur la boutique en ligne américaine, mais ce n’est pas quelque chose que cela faisait traditionnellement dans le passé. Donc, si vous voulez les acheter individuellement, le magasin japonais pourrait être le seul moyen de le faire.

À partir du 8 février, vous pourrez commander la station d’accueil Nook (6 578 yens, soit environ 60 $) et / ou l’unique Joy-Cons (8 228 yens, soit environ 75 $) dans la boutique My Nintendo. Le magasin est entièrement en japonais et il n’est expédié qu’aux adresses japonaises.

Photo: Nintendo

“Chris”, vous pourriez me demander si nous étions sur un prénom, “je ne vis pas au Japon. Puis-je acheter les accessoires dans la boutique Nintendo de toute façon? “Oui, vous pouvez, même si vous devrez sauter à travers quelques cerceaux.

Il existe de très nombreux services différents qui vous achèteront des produits japonais et les expédieront partout dans le monde. J’en ai utilisé quelques-uns, et celui que j’aime le plus s’appelle Zenmarket. Vous pouvez utiliser une carte de crédit ou PayPal pour mettre de l’argent dans votre compte sur le site, puis leur donner les URL des produits qu’ils souhaitent acheter, et ils s’occupent du reste. (Je n’ai jamais utilisé Zenmarket pour acheter dans la boutique Nintendo auparavant, mais j’ai demandé à leur service d’assistance, qui a confirmé qu’ils pouvaient le faire.)

Le magasin expédiera ensuite les articles à l’entrepôt de Zenmarket. (La boutique Nintendo propose une livraison nationale gratuite si l’article dépasse 5 500 yens, et ces deux articles le sont. La taxe est également déjà incluse dans le prix indiqué.) À ce stade, vous sélectionnerez le service d’expédition international que vous souhaitez d’un gamme d’options. Ce sera le coût supplémentaire le plus élevé que vous encourrez, probablement entre 20 $ et 30 $.

Les frais de Zenmarket pour le service sont de 300 yens (environ 2,75 $) par article. Vous devez payer des frais de 3,5% lorsque vous déposez de l’argent, donc Zenmarket pourrait devenir cher si vous voulez acheter beaucoup de choses au Japon, mais si vous ne l’utilisez que de temps en temps sur des choses moins chères, ce pourrait être le moyen le plus économique de le faire.

Photo: Nintendo

Un service comme Zenmarket est la meilleure façon de faire les choses si vous ne connaissez pas le japonais. Mais même si vous n’avez que des compétences linguistiques de base en première année, vous voudrez peut-être essayer un service où vous passez les commandes vous-même. Cela pourrait être à votre avantage si vous essayez d’acheter un article qui, selon vous, se vendra rapidement. Je ne sais pas quelle sera la situation avec ces produits Animal Crossing, mais si vous êtes à l’aise de remplir des formulaires japonais, pensez à un service comme Tenso.

Inscrivez-vous pour cela et ils vous donneront une adresse japonaise que vous pouvez utiliser pour magasiner par vous-même. Vous devrez d’abord créer un compte My Nintendo japonais, en gardant à l’esprit que les cartes de crédit américaines ne fonctionneront pas sur la boutique Nintendo japonaise, mais les comptes PayPal américains le feront. Une fois que vous avez trié la partie de l’argent, achetez simplement ce que vous voulez, envoyez-le à Tenso en utilisant l’adresse qu’il vous fournit, et ils vous l’enverront. Ils facturent des frais de traitement en fonction du poids de l’article.

Si vous ne connaissez pas le japonais mais que vous voulez essayer de le résoudre de toute façon en utilisant la traduction automatique et une bonne ingéniosité à l’ancienne, Tenso a un guide sur la façon d’entrer votre adresse japonaise dans un formulaire.

Il existe de nombreux autres services de ce type, tous avec des procédures, des règles et des frais légèrement différents. Mais comme vous pouvez le voir, il est tout à fait possible d’obtenir les articles que vous souhaitez sur les marchés uniquement au Japon. Là encore, vous pouvez toujours acheter le tout nouveau Switch et vendre votre ancien et cela pourrait ne coûter que l’achat de ces accessoires, après les frais d’expédition internationaux! Vous devrez donc faire cette analyse coûts-avantages par vous-même.

