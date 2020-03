Comment acheter un billet – HITC

Comment acheter un billet pour participer à la tâche de recherche spéciale Pokemon Go A Drive To Investigate.

En raison de la pandémie actuelle et de la façon dont elle a momentanément mis fin à la vie que nous tenions tous pour acquise, l’événement Pokémon Go Safari Zone à Liverpool a malheureusement été reporté. Cependant, bien que cela soit sans aucun doute un inconvénient pour les fans du hit mobile, la bonne nouvelle est que la tâche de recherche spéciale A Drive To Investigate se poursuit, vous pouvez désormais acheter un billet.

Une conséquence de l’épidémie de coronavirus est que Pokémon Go a apporté un tas de changements afin de permettre aux joueurs de continuer à jouer à l’intérieur. Indépendamment de ce que vous pensez de ces changements dans le jeu, ils sont finalement les bienvenus car ils permettront aux fans de continuer à participer à l’événement Genesect dans quelques jours.

Pourtant, pour pouvoir participer à l’événement A Drive To Investigate, où que vous soyez, vous devez d’abord acheter un billet.

Pokémon Go Genesect: Quand est la tâche de recherche spéciale A Drive To Investigate?

Le Pokémon va faire un tour pour enquêter sur une tâche de recherche spéciale pour Genesect commence le 20 mars à 08h00.

Une fois que l’événement Pokémon Go A Drive To Investigate a commencé, il culminera le 26 mars à 22h00. Ces deux heures se rapportent à votre fuseau horaire local.

Les dates et heures susmentionnées sont celles où vous devez ouvrir le jeu pour recevoir l’événement Recherche spéciale. Si vous ouvrez le jeu pendant ces périodes spécifiées, vous pourrez terminer la tâche à tout moment.

Cependant, pour être admissible à recevoir cet événement spécial de recherche, vous devez d’abord acheter un billet.

Comment acheter un billet Pokémon Go A Drive To Investigate

Vous pouvez désormais acheter un ticket Pokémon Aller en voiture pour enquêter en visitant la boutique en jeu.

Le billet Pokémon Go A Drive To Investigate coûtera 7,99 $, et pour le recevoir, vous devez appuyer sur En savoir plus, puis sur le bouton Acheter.

Cela vous amènera à recevoir une fenêtre pop-up pour indiquer qu’un ticket est en votre possession.

Pour ceux qui n’achètent pas de billet, vous n’avez pas besoin de trop menacer car Genesect rejoindra éventuellement Ex Raids en avril.