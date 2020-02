Comment acheter un terrain dans ce billet gratuit Epic Games – HITC

Logiciel Giants

Farming Simulator 19 est gratuit sur la boutique Epic Games, et ce guide aidera tous les agriculteurs en herbe Joes à apprendre à acheter des terres.

Bien qu’il y ait beaucoup de calomnies envers le magasin Epic Games, il est indéniable que son offre gratuite de jeux chaque semaine est une incitation intéressante. Faites-en ce que vous voulez, mais Farming Simulator 19 est globalement un cadeau décent pour essayer quelque chose de différent. Si cette incitation vous a amené à jouer au jeu pour la toute première fois, cet article aidera tous les agriculteurs en herbe à apprendre à acheter des terres afin que vous puissiez accomplir l’une des premières tâches obligatoires qui n’est pas si bien expliquée. .

Comme déjà mentionné, Farming Simulator 19 est actuellement gratuit à récupérer, à télécharger et à posséder sur la boutique Epic Games. Cependant, ce n’est pas éternel. Le jeu n’est gratuit sur la boutique que jusqu’au 6 février, date à laquelle il sera remplacé par Carcassonne, Ticket to Ride et Pandemic. Tous ces éléments seront disponibles au téléchargement jusqu’au 13 février.

Bien que nous puissions parler sans cesse du moment de la pandémie en relation avec l’épidémie de coronavirus en Chine, il est préférable pour nous de reprendre le chemin pour parler de l’expérience globale qui échange votre horrible travail derrière un bureau sur un ordinateur pour le plus vivant profession d’agriculteur.

Mais avant de pouvoir devenir agriculteur Joe, vous devez d’abord savoir comment acheter des terres.

Comment acheter un terrain dans Farming Simulator 19

Tout ce que vous devez faire pour acheter un terrain dans Farming Simulator 19 est de passer de la vue de la carte à la vue du terrain.

Une fois que vous avez fait cela, vous pourrez sélectionner les différents terrains disponibles à acheter. Vous trouverez le prix dudit terrain au bas de votre écran à côté de votre solde.

Si vous disposez de suffisamment de devises sur votre carte de crédit en jeu, vous pourrez acheter le terrain de votre choix pour commencer à acheter et à placer les bâtiments et les véhicules nécessaires.

Il est impossible de placer des bâtiments, des véhicules, des animaux et d’autres outils sur des terrains qui ne vous appartiennent pas, c’est pourquoi vous devez acheter des terrains dès que possible.

Sachez que lorsque vous achetez un terrain, vous obtenez également ses champs. Cela signifie que vous n’avez pas à faire d’achats individuels à cet égard.

Avant d’agir en tant que M. Big Spender en achetant rapidement un ancien terrain, il est fortement recommandé de visiter le lieu en premier. Après tout, vous n’achèteriez pas une maison uniquement à partir d’images sur Internet; vous devriez d’abord explorer l’intérieur, ainsi que vérifier le quartier pour vous assurer qu’il n’y a pas de dollars.

Quant à ce que vous voulez vérifier lors de l’achat d’un terrain, vous voulez voir combien d’espace il y a, combien de rénovation doit être faite, et où elle est située par rapport à la distance des autres terrains et Repères.

Vous devez également vous assurer qu’il n’y a pas d’obstacles et que la surface est plate plutôt que descendante.

Et c’est tout ce que vous devez vraiment savoir sur comment acheter des terres dans Farming Simulator 19. Malheureusement, le jeu n’est pas comme Grand Theft Auto où vous pouvez faire n’importe quoi, bon gré mal gré.

Vous ne pouvez pas tondre les champs des autres peuples, vous ne pouvez pas récolter leurs récoltes, ni couper leurs arbres pour le bois. Vous ne pouvez faire des travaux d’agriculteur que sur des terres qui vous appartiennent.

