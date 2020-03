Comment aider vos amis à s’améliorer au passage d’animaux

Animal Crossing: New Horizons peut être un peu solitaire, mais vous pouvez toujours vous retrouver avec vos amis. Si vos amis ne sont pas aussi avancés dans le jeu que vous, il existe de nombreuses façons de les aider à rembourser leurs prêts immobiliers et à commencer à créer l’île de leurs rêves.

Voici trois choses que vous pouvez faire avec vos amis pour faire avancer les choses. Regardez la vidéo ci-dessus ou lisez la transcription ci-dessous.

Assurez-vous de donner aux amis les bons outils

Avoir les bons outils peut être d’une grande aide plus tôt dans le jeu. Deux des outils les plus importants sont l’échelle et le poteau de voûte.

Le jeu vous empêche d’explorer toutes les parties de votre île dès le début, mais une fois que vos amis ont accès aux portes de l’aéroport, demandez-leur de visiter votre île. Vous pouvez les consulter, mais il est probablement plus efficace pour eux de venir vous voir si vous êtes plus avancé et avez accès à plus de choses.

Donnez-leur une échelle et un poteau de voûte, qui les aideront à atteindre des parties de leurs îles séparées par des rivières. Si votre magasin est toujours ouvert, prenez quelques recettes pour les outils dont ils ne disposent peut-être pas encore, comme une échelle pour accéder à un terrain plus élevé afin qu’ils puissent pêcher et rassembler plus de ressources.

De plus, si vous avez du matériel supplémentaire pour fabriquer la meilleure version de certains outils, tels que des haches, des cannes à pêche et des filets anti-insectes, fabriquez-les pour vos amis. Ça ira loin.

Partagez vos fruits

Les fruits sont une ressource précieuse dans Animal Crossing: New Horizons et servent à de multiples fins.

Il existe six types de fruits dans le monde du jeu, et votre île de départ aura l’un des six: oranges, pommes, pêches, cerises, noix de coco et poires. Les joueurs qui pourraient être plus avancés auront accès à plus de fruits qui ne sont pas originaires de leur île.

Les fruits qui ne sont pas originaires de votre île se vendent pour plus de cloches, il est donc bon d’avoir accès à différents types de fruits dès que vous le pouvez. Ainsi, les joueurs qui pourraient manquer des fruits pourraient certainement en utiliser quelques-uns pour planter sur leurs propres îles pour cultiver et vendre.

Lorsque vous êtes près de votre ami, vous pouvez sauter dans votre inventaire et sélectionner les fruits que vous souhaitez donner et les déposer dans votre menu. Pour diviser les fruits, sélectionnez-les et choisissez-en un pour le placer dans un emplacement vide de votre inventaire. Vous pouvez ensuite maintenir le bouton A sur chaque fruit et le faire glisser pour spécifier le nombre de fruits que vous souhaitez donner à votre ami.

N’oubliez pas de leur dire de sortir leur pelle lors de la plantation, sinon l’option n’apparaîtra pas!

Quelques pommes peuvent se transformer en quantité décente une fois que les arbres commencent à produire trois pommes chaque fois qu’ils sont prêts à être récoltés. Donc, si vos amis plantent tôt, ils peuvent avoir beaucoup de fruits à vendre.

Aidez vos amis à attraper le bon poisson

Les types de poissons que vous pouvez attraper dans Animal Crossing changent en fonction de facteurs tels que l’heure et l’emplacement. Prenez note des poissons que vous attrapez et de la quantité généralement consommée.

N’ayez pas peur de remettre du poisson à l’eau ou de retenir une grosse prise pour pouvoir remplir votre inventaire de poisson plus cher. De cette façon, lorsque vous les vendez tous en une seule fois, vous ferez de plus grands progrès vers le remboursement des prêts ou vers K.K. Toute la discographie de Slider.

Si vos amis ont besoin d’aide pour la pêche, avant votre visite, ramassez un tas de palourdes japonaises et confectionnez des appâts de pêche. Aidez à attraper des poissons avec eux et même à les accrocher avec une bonne quantité d’appâts supplémentaires afin qu’ils puissent continuer à le faire à leur propre rythme.

Et si vous les aimez assez, donnez-leur quelques cannes à pêche supplémentaires à utiliser aussi.

Ce sont des moyens rapides de passer du temps ensemble tout en restant en contact tout en pratiquant une bonne distanciation sociale.

Jetez quelques-uns de vos conseils multijoueurs utiles dans les commentaires ci-dessous pour aider à le payer aussi!

