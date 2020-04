Comment allumer les phares pour PS4, XBOX et PC – HITC

Focus Home Interactive

Les joueurs de SnowRunner acceptent le volume des caractéristiques réalistes des véhicules, mais beaucoup ont du mal à allumer les phares.

SnowRunner est un jeu de simulation hors route de Sabre Interactive qui “vous place dans le siège du conducteur de véhicules puissants alors que vous conquérir des environnements ouverts extrêmes.” Avec plus de 40 véhicules différents et trois régions géographiques uniques à explorer, les joueurs adorent l’expérience solo.

Avec autant de régions sauvages à explorer, il est important de pouvoir voir où vous (et votre camion de plusieurs tonnes) vous dirigez. Cependant, allumer vos phares semble causer un certain stress chez les joueurs de SnowRunner.

Comment allumer les phares dans SnowRunner – PS4, Xbox et PC

Si vous souhaitez allumer les feux de route et les phares antibrouillard sur PS4, vous devrez tenir le pare-chocs L1 et appuyer sur Cercle.

Si vous souhaitez allumer les feux de route et les phares antibrouillard sur Xbox, vous devrez tenir le pare-chocs gauche et appuyer sur le bouton B.

Cependant, si vous êtes sur PC, vous devrez vérifier les commandes individuelles que vous avez configurées dans l’onglet Paramètres.

Malheureusement, il n’y a actuellement aucun moyen d’éteindre complètement les phares car les feux de jour restent allumés à tout moment – bien que de nombreux joueurs pensent que cela sera bientôt corrigé.

Les fans expriment leur frustration sur Reddit

Les joueurs se sont rapidement tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur frustration face à la situation des phares dans SnowRunner.

Ce subreddit a d’abord commencé à discuter de l’esthétique des phares de certains véhicules, mais s’est rapidement transformé en une menace se plaignant de la difficulté d’un simple interrupteur de commutateur d’éclairage.

Les phares s’éteignent et s’allument… Veuillez corriger cela! de r / snowrunner

