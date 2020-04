Comment amener Jessie à embrasser Cloud – HITC

Comment obtenir un baiser de Jessie en tant que Cloud dans le remake de Final Fantasy VII.

Le remake de Final Fantasy VII est sorti et il y a malheureusement beaucoup de remplissage qui amortit l’expérience. Cependant, en ce qui concerne ses personnages et ses principaux scénarios, le jeu est en grande partie une explosion avec sa distribution étant meilleure que jamais. Jessie en particulier est la plus grande avec ses manières coquettes et sa trame de fond, et vous pouvez même l’embrasser car Cloud à condition que vous soyez un bon conducteur.

Le chapitre quatre est la mission dans laquelle vous pouvez obtenir un baiser de Jessie. C’est la mission dans laquelle Cloud doit voler sa maison pour une carte d’identité (à sa demande) et c’est aussi la mission dans laquelle vous rencontrerez un ennemi d’une beauté irrésistible avec les meilleurs cheveux de l’ensemble du remake de Final Fantasy VII (et cela inclut Sephiroth).

Si vous êtes l’une des nombreuses personnes qui ont décidé que Jessie était la meilleure fille par opposition au boxeur Tifa et au cueilleur de fleurs Aerith, vous découvrirez ci-dessous comment lui faire un bisou.

Comment faire pour que Jessie embrasse Cloud dans FF7 Remake?

Jessie n’embrassera Cloud que dans le remake de Final Fantasy VII si vous gagnez le trophée Biker Boy.

Ce baiser de Jessie se produira après que vous ayez vaincu Roche et c’est une scène douce qui joue avec sa personnalité coquette et son écrasement manifeste sur Cloud.

Cependant, ne vous attendez pas à ce que les lèvres se verrouillent et que les langues s’entrelacent car ce n’est qu’un pic sur la joue.

Si vous n’obtenez pas le trophée Biker Boy parce qu’il est un démon imprudent de la vitesse, la scène se jouera en grande partie de la même manière sans la bonne surprise.

Comment obtenir le trophée Biker Boy dans le remake FF7

Vous devez compléter la section moto du chapitre quatre avec 80% de santé pour Cloud pour obtenir le trophée Biker Boy pour le remake de Final Fantasy VII.

La description de l’éloge de Jessie rend l’exigence du trophée Biker Boy trompeuse, mais vous devez remplir la section audacieuse de Final Fantasy VII Remake avec le montant de santé susmentionné pour Cloud.

Pour ce faire, vous voudrez garder pratiquement toute votre santé avant de combattre Roche. Heureusement, ce n’est pas trop difficile car vous pouvez garder votre distance des ennemis et effectuer des attaques à longue portée.

De plus, les ennemis que vous affronterez ne sont pas trop difficiles, alors courir vers eux et attaquer avec un cercle ou un carré les fera rapidement tomber de leur vélo.

Malheureusement, la tâche d’atteindre le trophée Biker Boy devient beaucoup plus difficile face à Roche. C’est parce qu’il inflige des quantités incroyables de dégâts, vous devrez donc éviter toutes ses attaques du mieux possible.

Vous pouvez éviter ses attaques à longue portée et ses éclairs en ralentissant et en manœuvrant, mais la difficulté vient du fait d’avoir besoin d’être à ses côtés pour infliger une quantité consécutive de coups et de dégâts.

Il peut être tentant de courir jusqu’à Roche, de se cogner sur le côté de lui et de continuer à attaquer pendant qu’il recule, mais vous devrez plutôt faire preuve de patience si vous souhaitez obtenir un baiser de la meilleure fille Jessie.

