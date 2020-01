Comment Animal Crossing a envahi les médias sociaux – Reportage

Même si vous n’êtes pas un Traversée d’animaux fan, il serait difficile de manquer la joyeuse célébration que son culte suit actuellement sur les réseaux sociaux.

Vous trouverez des mèmes Animal Crossing sur presque toutes les plateformes: Instagram, Twitter, Tik Tok et Discord. La majorité se concentre sur les aspects relaxants du jeu comme ses personnages et son rythme lent, mais d’autres sont plus absurdes. Prenez, par exemple, le fan club de la chaise Froggy, charmant mais plutôt vide de sens. Sur Tik Tok, les plus grands créateurs utilisent régulièrement K.K. Les remixes du curseur et la bande originale du jeu en tant que musique de fond. Animal Crossing est apparemment partout.

Anticipation pour Animal Crossing: New Horizons alimente partiellement la frénésie alors que les fans se préparent pour la sortie de mars. Pas plus tard que la semaine dernière, les magasins ont commencé à annoncer des packages de précommande qui incluaient un merch exclusif, des trousseaux de caractères, une monture Switch, etc.

La ferveur a permis aux créateurs se concentrant sur la nouvelle version de développer une base de fans, comme en témoigne l’explosion d’adeptes sur The Crossing Channel, qui dissèque autant de petits détails du titre à venir que possible. La chaîne YouTube, dirigée par un fan britannique connu uniquement sous le nom de Ben pour protéger sa vie privée, sélectionne les petites choses, comme un récent téléchargement examinant les options de personnalisation que New Horizons pourrait avoir.

Ben, qui compte maintenant 23 000 abonnés, a déclaré à Nintendo Life dans une interview qu’il avait lancé la chaîne parce qu’il pensait qu’il n’y avait pas assez de contenu Animal Crossing sur YouTube. “Les gens sont tellement excités et passionnés par ce jeu”, a-t-il déclaré. “Je pense [the channel] a également rappelé aux gens à quel point le jeu est vraiment formidable. »

Vous pourriez appeler Ben un fanboy de Bob, parce que le villageois est son préféré et joue fortement sur l’image de marque sur sa chaîne Discord et ses diffusions en direct, où les fans peuvent également voter sur leurs villageois préférés. Ben a dit qu’il aime Bob, le chat violet, à cause de son style décontracté et pense qu’il ferait un grand ami avec qui sortir. «Bob incarne ce qui est génial avec Animal Crossing», poursuit-il. “[We] pourrait simplement se détendre sur le canapé, pêcher dans Animal Crossing avec des nachos et une tranche de pizza à la main. »

D’autres créateurs fondent également leurs comptes, mèmes et marques autour de certains villageois. Sarah Gonzalez a démarré et géré quelques comptes Instagram basés sur des jeux, mais la plupart d’entre eux ont disparu au fil du temps. Elle a conservé son compte sur le thème de Pietro et est ravie de son succès. Gonzalez partage des messages texte liés à AC, du contenu Pietro et bien sûr, des mèmes de chaise froggy. Cela lui a valu un peu moins de 7 000 abonnés, et une partie de son contenu provient d’autres comptes mèmes d’Animal Crossing; elle est l’une des nombreuses.

“Quand j’ai commencé, je ne pensais pas qu’il y avait plus de quelques centaines de personnes dans le monde qui [would] suivez », a déclaré Gonzalez. «Cela signifie également qu’ils aiment Pietro, ce qui me rend heureux.» Pietro est un villageois de moutons avec une fourrure et un maquillage colorés qui le font ressembler à un clown. Gonzalez a déclaré que sa principale préoccupation pour New Horizons était de savoir si son favori était ramené, mais elle attend également avec impatience des graphiques mis à jour pour des détails tels que les cheveux et les meubles, ainsi que de placer des meubles à l’extérieur sans qu’ils ne fassent partie d’un projet de travaux publics.

New Horizons n’était cependant pas la seule motivation de Gonzalez pour ouvrir le compte; elle a commencé la page avant toute annonce d’un nouveau jeu. D’autres créateurs de Tik Tok ont ​​réalisé des vidéos avec des remix de bandes originales d’Animal Crossing, et certains d’entre eux étaient également nostalgiques, créant du contenu sans en faire spécifiquement un nouveau titre.

Le Tik Tok de Madeleine Dilley est varié. Elle publie des vidéos en s’amusant avec les stéréotypes de Tik Tok, des blagues sur son chat et son cosplay. Vous trouverez également Animal Crossing partout, mais ces vidéos se concentrent sur son avatar, pas sur les villageois. Dilley, qui compte 267 000 abonnés, a aidé à lancer une tendance où les gens se déguisent en maires et imitent l’animation inactive de leur personnage. Au fur et à mesure des mèmes, c’est plutôt sain.

Dilley a dit qu’elle aimait voir les cosplays de tout le monde, mais cette tendance et les autres sur l’application ne concernaient pas New Horizons. Dilley a déclaré qu’un autre de ses favoris était les vidéos de filles léchant leurs lampes à sel pour voir comment elles goûteraient, filmées sur des pistes du jeu et les styles vocaux de villageois aigus. Elle a dit qu’elle apprécie toute vidéo qui a une énergie chaotique et qui est associée à la bande originale de Low Cross Animal Crossing.

Une enquête auprès des joueurs que nous avons menée dans le cadre du montage de cette pièce reflète ce que vous pouvez trouver sur Tik Tok. Un solide 80 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’ils jouaient à Animal Crossing depuis plus de cinq ans, tandis que 90 pour cent ont déclaré qu’ils prévoyaient de jouer au nouveau jeu et 87 pour cent des répondants jouent Nouvelle feuille sur la 3DS.

@dillvveed

Pouvons-nous avoir une chaîne de personnes qui sont leurs personnages Animal Crossing? 😳

♬ M. Resetti Rich Boy – aneth.weed

Si le battage médiatique sur les réseaux sociaux portait uniquement sur New Horizons – en particulier sur une application comme Tik Tok qui est dominée par la génération Z – vous vous attendriez à ce que plus de gens signalent jouer Pocket Camp, Le titre mobile d’Animal Crossing. Bien que certaines personnes aient déclaré avoir joué à Pocket Camp, il ne suffisait pas de dépasser New Leaf, et presque autant de personnes ont déclaré avoir joué Monde sauvage sur la DS aussi.

Comme les articles de Gonzalez et Dilley, les remix de bandes sonores low-fi et les mèmes les plus absurdes ont peu à voir avec le prochain jeu et en fait, certains de ces créateurs n’ont peut-être jamais joué une seule version. Dilley l’a fait, et elle prévoit d’acheter New Horizons. «Je me suis dit que je n’achèterais le Switch que s’ils faisaient un nouvel Animal Crossing», nous a-t-elle dit. “Je me sens dieu dans ce GameStop ce soir.”

De tous les trous de lapin dans lesquels tomber, les mèmes d’Animal Crossing sont certainement parmi les plus positifs et les plus inoffensifs d’Internet. Les fans discutent souvent de la façon dont le jeu améliore leur santé mentale et réduit l’anxiété, et bon nombre des réponses au sondage, qui étaient toutes anonymes, ont indiqué «à quel point il est tranquille» comme principale raison de jouer. Mais, même lorsque les mèmes ne sont pas si profonds, ils sont généralement drôles ou mignons.

Certains de ces messages sont stimulés par le battage médiatique de New Horizons, mais ce n’est pas toujours le cas. Cela ne fait que prouver davantage la puissance durable de ce qui est maintenant probablement considéré comme un classique culte. L’avantage est que le trésor de mèmes a quelque chose pour tout le monde, quels que soient les titres que quelqu’un a, n’a pas ou prévoit de jouer.

Ben of the Crossing Channel a résumé ce joli coin de la culture en ligne. “C’est un moment vraiment excitant d’être un fan d’Animal Crossing.”

