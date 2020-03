Comment Animal Crossing est né de l’un des plus gros flops de Nintendo

La série de simulations animées et décalées de Nintendo, Animal Crossing, a fait ses débuts tant attendus sur Switch ce mois-ci avec la sortie d’Animal Crossing: New Horizons. Le jeu arrive près de 20 ans après la première de la franchise sur la scène mondiale, et pendant ce temps, il est devenu l’une des propriétés de marque de Nintendo, apparaissant sur presque toutes les consoles modernes de la société et déplaçant des millions d’exemplaires dans le monde entier. Mais alors que les fans occidentaux ont été initiés à la série avec Animal Crossing éponyme de 2002 pour GameCube, la franchise est en fait née sur l’ancien système domestique de Nintendo, la Nintendo 64, et elle est initialement née de l’un des plus gros échecs commerciaux de la société.

Le tout premier jeu Animal Crossing, connu au Japon sous le nom de Dobutsu no Mori (ou Animal Forest), a été conçu par deux designers de Nintendo: Katsuya Eguchi et Hisashi Nogami. Bien que ni l’un ni l’autre ne puisse avoir la reconnaissance du nom de Shigeru Miyamoto ou Eiji Aonuma, chacun a contribué à la création de certains des titres les plus appréciés de Nintendo. Au début de son mandat dans la société, Eguchi a conçu des niveaux pour Super Mario Bros. 3 et dirigera plus tard Star Fox et Wave Race 64. Pendant ce temps, Nogami a travaillé en tant que concepteur de personnages sur l’île de Yoshi et Mario Kart 64 (et a fini par continuer. pour produire une autre franchise Nintendo, Splatoon).

Selon Eguchi, Animal Forest a été initialement envisagé pour le 64DD, le périphérique de lecteur de disque malheureux pour la Nintendo 64. “Il a commencé sa vie comme un projet N64DD. Ensuite, nous sommes arrivés avec le concept d’un” jeu où vous sortez et fais des trucs avec un tas de gens dans un seul domaine. Ensuite, un par un, nous avons commencé à trouver plus d’idées, et [Animal Forest] est vraiment juste la collection de tous ces différents brins “, a déclaré Eguchi dans une interview de 2003.” En bref – nous voulions juste faire quelque chose pour le 64DD “, a résumé Nogami.

Comme l’accessoire Satellaview pour le Super Famicom, le 64DD attaché au dessous du N64 et a étendu les fonctionnalités du système avec une gamme de fonctionnalités matérielles supplémentaires, y compris un lecteur de disquettes réinscriptibles, une horloge en temps réel et même une connectivité Internet limitée. Ces fonctionnalités, vanté Nintendo, inspireraient de nouveaux types de jeux et de genres, et en effet, les concepteurs de la société semblaient stimulés par les possibilités qu’elle ouvrait. “Il y a tellement d’idées que je n’aurais pas été autorisé à proposer si nous n’avions pas le 64DD”, a déclaré Shigesato Itoi, créateur d’EarthBound en 1997.

L’horloge en temps réel du 64DD en particulier a joué un rôle déterminant dans la conception d’Animal Forest. L’ensemble du jeu était basé sur cette fonctionnalité. Tout comme dans le monde réel, les jours et les saisons dans la forêt animale passeraient selon le calendrier, de sorte que votre village serait recouvert de neige pendant les mois d’hiver, et les cerisiers fleuriraient au printemps. À leur tour, différents types de poissons et d’insectes émergeraient selon la période de l’année, et les vacances seraient célébrées dans le jeu telles qu’elles se produisaient dans la vie réelle. Cela a donné l’impression que Animal Forest était un petit monde vivant qui marchait à l’intérieur de votre console, même lorsque vous n’y jouiez pas activement.

Malgré le potentiel du 64DD, le périphérique a souffert de revers. Nintendo avait initialement l’intention de le lancer en 1997, un an après le N64 lui-même, mais la société a rencontré de nombreux obstacles lors de son développement, ce qui l’a retardé à plusieurs reprises. Lorsque le 64DD a finalement été mis sur le marché fin 1999, vers la fin de la vie du N64, seule une petite poignée de jeux l’ont pris en charge, et l’accessoire serait interrompu sans cérémonie un peu plus d’un an après son lancement.

Le 64DD étant effectivement un non-démarreur, Animal Forest serait plutôt publié sur une cartouche N64 standard, mais les développeurs ont toujours trouvé des moyens d’intégrer des fonctionnalités inspirées du 64DD sans utiliser le matériel réel. Étant donné que le N64 lui-même ne possédait pas d’horloge interne, Nintendo inclurait une horloge alimentée par batterie dans la cartouche d’Animal Forest, permettant au jeu de suivre la date et l’heure de cette façon. De même, au lieu de stocker des données supplémentaires sur les disquettes du 64DD, le jeu utiliserait le Controller Pak – une carte mémoire qui se branche à l’arrière du contrôleur N64. Ces solutions de contournement ont permis aux développeurs de publier Animal Forest sur le matériel N64 de base sans sacrifier ses fonctionnalités les plus distinctives.

Animal Forest pour Nintendo 64

Animal Forest serait lancé au Japon en avril 2001, ce qui en fait l’un des derniers titres propriétaires à avoir frappé le système avant qu’il ne soit remplacé par le GameCube plus tard dans l’année. Ce timing malheureux a sans aucun doute entravé le potentiel du jeu, et la version N64 ne serait jamais sortie en dehors du Japon. Le titre obtiendrait cependant un second souffle quand il a été porté sur le GameCube en décembre. Le nouveau système de Nintendo s’avérerait être une maison plus appropriée pour le jeu, car de nombreuses fonctionnalités offertes par le 64DD – y compris une horloge en temps réel – ont été intégrées directement dans le matériel du GameCube.

Le titre fera ses débuts aux États-Unis sous le nom d’Animal Crossing l’année suivante, après d’importants changements de localisation. Le jeu finirait par se vendre à plus de deux millions d’exemplaires dans le monde – un nombre impressionnant pour ce qui était à l’époque une nouvelle franchise non conventionnelle. Cependant, son suivi, Animal Crossing: Wild World pour DS, propulserait vraiment la série à la popularité mondiale. Wild World déplacerait plus de 11 millions d’exemplaires au cours de sa vie, et chaque tranche principale à suivre deviendrait également un vendeur de plusieurs millions, New Leaf déplaçant plus de 12 millions d’exemplaires sur 3DS.

Chacun de ces jeux s’est construit sur la fondation originale d’Animal Crossing avec de nouvelles fonctionnalités, activités et options de personnalisation. Mais l’attrait principal de la série reste son rythme tranquille et en temps réel – et qui a ses racines dans le 64DD. Le périphérique a peut-être été un flop coûteux pour Nintendo, mais il a en effet inspiré un nouveau type de jeu, tout comme la société l’a promis.