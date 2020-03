Comment Animal Crossing est venu de l’un des plus grands échecs de Nintendo

Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais à un moment donné, la Nintendo 64 avait un périphérique supplémentaire appelé 64DD. Avant la fin de sa courte durée de vie, Nintendo a conçu un jeu sur le fait de passer du temps avec des animaux mignons dans un seul domaine et de réaliser de petites tâches. Ce jeu était Animal Forest, mieux connu aujourd’hui sous le nom d’Animal Crossing.

La série bien-aimée a continué à vendre des millions et est l’une des franchises de jeux vidéo les plus reconnaissables, mais sa création réside dans un projet matériel ambitieux et, finalement, échoué. Dans cette vidéo, nous revenons sur les origines d’Animal Crossing et racontons l’histoire de ses débuts improbables, de sa quasi-disparition et de son succès ultime.