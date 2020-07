Comment Animal Crossing: New Horizons m’a rapproché de mon père pendant le verrouillage

Lorsque mon père a ramené pour la première fois un Nintendo Switch à partager avec la famille au début du verrouillage du COVID-19, je ne pouvais pas attendre pour enfin commencer à jouer. Animal Crossing: New Horizons comme tous mes amis depuis des semaines. J’avais surtout hâte de rassembler tous les designs personnalisés que j’avais vu des gens publier sur Twitter, visiter les îles de mes amis et enfin être « dans » le battage médiatique qui avait consommé pratiquement tout le monde que je connaissais et toutes les plateformes de médias sociaux que j’utilisais.

Je ne m’attendais pas à ce qui résulterait du partage d’une île avec mon père de 55 ans.

Un si petit geste (sur une fausse île, dans un jeu vidéo) m’a apporté tellement de bonheur après une dure semaine d’adieux aux amis et à la ville où je vivais depuis quatre ans

J’ai de la chance que ma famille ait toujours été proche – maintenant émotionnellement et physiquement grâce à une pandémie qui m’a obligé à retourner vivre avec mes parents et nous tous à rester à la maison. Au fil des ans, mon père et moi avons eu des intérêts similaires pour la musique et les émissions de télévision – mais partager une toute nouvelle console de jeu alors qu’il n’y a pas grand-chose d’autre à faire au monde semblait être un défi au début.

Mon père a eu la chance d’être la première personne à télécharger et à jouer à Animal Crossing: New Horizons, donc à configurer toute l’île et à la nommer, ainsi qu’à mettre en place des événements majeurs qui font avancer l’intrigue pour le reste du jeu. J’étais une étudiante ennuyée, nouvellement réinstallée, parcourant les cours en ligne et les cours à distance, renonçant à voir des amis – je n’avais essentiellement que du temps pour courir sur notre nouvelle île. J’étais donc un peu déçu qu’il soit devenu le premier joueur au début, comme beaucoup d’autres qui sont entrés par inadvertance dans la même situation. Je pensais que ce serait ennuyeux de devoir attendre qu’il fasse des choses sur l’île, alors que tout ce qu’il voulait au début, c’était ramasser les mauvaises herbes et vendre des insectes.

Mais ce dilemme a à peine duré. Parce que assez tôt, mon père faisait constamment des choses pour rendre le jeu plus amusant pour moi. Quand j’ai dû retourner dans ma ville universitaire pour déménager pour de bon, je suis revenu le harceler sans relâche: «Connectez-vous au jeu! Je veux que vous voyiez quelque chose que j’ai fait! » J’ai finalement ouvert le jeu pour voir qu’il avait construit un tout nouveau pont et une pente juste à côté de ma maison. Un si petit geste (sur une fausse île, dans un jeu vidéo) m’a apporté tellement de bonheur après une dure semaine d’adieux aux amis et à la ville où je vivais depuis quatre ans; Je savais que mon père avait pensé à moi.

Nous avons eu beaucoup de désaccords sur notre île, ne vous méprenez pas. Par exemple, mon père ne donnait jamais sa première trouvaille aux Blathers – je portais l’intégrité culturelle de l’île sur mon dos pendant un certain temps! Mais, heureusement, il a vu la lumière maintenant et fait don de chaque première trouvaille au musée. Il a même passé les cloches supplémentaires pour donner à Blathers son premier grand requin blanc la semaine dernière.

Et pendant un certain temps, nous avons dû trouver un système pour savoir qui allait cueillir quels fruits, quels jours, dans quelles parties de l’île. Ma mère pourrait vous dire combien de fois elle nous a entendus se chamailler: «Avez-vous cueilli les fruits aujourd’hui? Je t’ai dit d’attendre! Je construis un verger et j’ai besoin de savoir lequel est lequel! » À un moment donné, il m’a souvent réprimandé pour avoir planté des fleurs le long de la rivière, car alors il ne pouvait plus «courir et pêcher» comme il le voulait.

À travers tous ces désaccords stupides sur les fleurs et les drapeaux, j’ai appris à partager cet intérêt commun avec mon père

Mais notre plus grande lutte pour le pouvoir a été le drapeau devant la mairie, car apparemment mon père n’aime pas le design personnalisé de mon membre préféré du groupe K-pop BTS pour représenter notre île. Ne me lancez pas quand je lui ai demandé d’arroser mes grilles hybrides de fleurs pendant une semaine pendant mon absence, et il m’a dit qu’il pensait que l’arrosage juste à côté des fleurs «les arrosait». Mais je pense que les dizaines de milliers de cloches qu’il m’a laissées quand je suis rentré l’ont rattrapé.

À travers tous ces désaccords stupides sur les fleurs et les drapeaux, j’ai appris à partager cet intérêt commun avec mon père. Nous parlons d’Animal Crossing tout le temps, cela se glisse dans les conversations de tous les jours si souvent que je ne me rends pas compte que nous ne parlons plus du monde réel. Nous nous appelons fréquemment de différents côtés de la maison quand nous avons attrapé quelque chose de nouveau (je pense qu’il est toujours jaloux, il n’a pas encore attrapé de scorpion, comme moi.) Nous sommes même un peu geek maintenant – je ris tous les fois où je pense à quand nous avons vu une vraie libellule dans notre arrière-cour et que nous avons mimé tous les deux sortir nos filets et les attraper, effets sonores inclus.

Le jeu est évidemment une source d’évasion pour nous deux, ce qui est particulièrement nécessaire pour mon père alors qu’il prend le stress de gérer un lieu de travail essentiel pendant COVID-19. Il ne passe pas trop de temps à s’assurer que ses meubles s’harmonisent ou que l’île a l’air bien (même si, il va beaucoup mieux) parce que ce n’est pas vraiment le but d’Animal Crossing pour lui. Il ne passe pas des jours à agoniser sur quel villageois inviter ensuite, au lieu de décider que celui qu’il rencontre en premier est un bon choix. Mais il adore courir et attraper du poisson dès qu’il rentre d’une longue journée de travail; la preuve qu’Animal Crossing offre vraiment quelque chose pour tous les types de joueurs.