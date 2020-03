Comment annuler votre commande! – HITC

Nintendo

Certains fans d’Animal Crossing New Horizons ont reçu un e-mail d’Amazon disant que leur livraison avait été retardée.

Animal Crossing New Horizons sort demain et les fans devraient être excités car il a reçu une pléthore de critiques fantastiques, comme Eurogamer le décrivant comme un vivarium magique et l’un des meilleurs jeux de Nintendo. Cependant, alors qu’il devrait officiellement sortir demain, certains fans ont reçu la malheureuse nouvelle que leur livraison sur Amazon a été retardée.

Pour ceux qui ont opté pour une copie numérique, Animal Crossing New Horizons peut être préchargé dès maintenant à partir du Nintendo eShop afin que vous puissiez jouer la seconde qu’il lance. Mais, pour certains qui ont pré-commandé sur Amazon, votre commande peut être retardée, vous devez donc vérifier votre e-mail ainsi que l’état de votre commande.

À condition que vous soyez l’un des membres malchanceux de la communauté dont la livraison sur Amazon a été retardée, vous découvrirez ci-dessous comment annuler votre commande afin d’opter pour une copie numérique.

Animal Crossing New Horizons: Combien de temps dure le retard d’Amazonie?

Certaines livraisons d’Amazon pour Animal Crossing New Horizons ont été retardées jusqu’au 24 mars.

Comme indiqué précédemment, Animal Crossing New Horizons sera lancé le 20 mars, mais certaines livraisons sur Amazon ont été retardées jusqu’à mardi prochain.

Cette mauvaise nouvelle a été partagée sur Reddit et Twitter avec beaucoup de gens se plaignant de leurs malheurs.

VG24 / 7 indique qu’il n’est pas clair si cela a à voir avec la pandémie de coronavirus ou le stock limité, mais vous pouvez annuler votre commande dans les deux cas.

Comment annuler la commande Animal Crossing New Horizons d’Amazon

Passez à vos commandes sur le site Amazon pour annuler votre précommande Animal Crossing New Horizons.

Une fois que vous vous êtes aventuré dans la section Commandes, il vous suffit de sélectionner la case à côté d’Animal Crossing New Horizons et de cliquer sur Annuler les éléments de contrôle.

Vous devrez dire à Amazon que vous êtes sûr de vouloir annuler votre commande, et une fois que tout sera fait, une confirmation de l’annulation devrait être dans votre boîte de réception.

En plus de le savoir par e-mail, vous pouvez également vous assurer que votre commande est annulée en visitant la section Commandes annulées de Vos commandes.

Certains seront déçus par le retard de leur copie physique, mais ne vous plaignez pas trop car un achat numérique est disponible pour jouer dès le premier jour.

