Comment attraper Coelacanth! – HITC

Une liste des poissons et des requins qui peuvent être capturés pendant la pluie dans Animal Crossing New Horizons et comment attraper le cœlacanthe.

L’événement du Jour de la Terre pour Animal Crossing New Horizons commence bientôt, mais avant cela, les joueurs ont connu beaucoup de pluie pour leur île paradisiaque. Cela a amené les gens à savoir quels poissons et requins sont exclusifs à la météo et ont plus de chances d’être capturés, ainsi que comment attraper le coelacanthe.

Il y a des effets météorologiques dans Animal Crossing New Horizons et le système météorologique du jeu ne suit la réalité que dans la mesure où le temps est plus chaud en été et plus froid en automne avec de la neige. L’un des avantages du temps pluvieux est que vous n’avez pas besoin d’arroser toutes vos fleurs, mais il y a d’autres avantages en ce qui concerne les poissons et les requins.

Des poissons à attraper pendant la pluie dans Animal Crossing New Horizons

Un poisson que les joueurs pourront attraper exclusivement pendant la pluie est le coelacanthe.

Cependant, à part le cœlacanthe, il existe également une liste de poissons et de requins qui auraient de plus grandes chances de capturer pendant la pluie:

Barreleye

Saw Shark

Requin-marteau

Grand requin blanc

Requin baleine

La liste susmentionnée des poissons et des requins avec une plus grande chance de capture pendant la pluie vient de Game Revolution.

Comment attraper le cœlacanthe sous la pluie pour Animal Crossing New Horizons

Vous ne pourrez attraper du cœlacanthe que sous la pluie dans Animal Crossing New Horizons.

À condition qu’il pleuve, vous pouvez attraper du cœlacanthe à tout moment et n’importe quel mois du calendrier Animal Crossing New Horizons.

Sachez que ce poisson n’apparaîtra que dans l’océan et est symbolisé par la plus grande ombre. Approchez-vous de l’océan avec une canne à pêche, utilisez des appâts pour faire fuir les petits poissons jusqu’à ce que vous aperceviez une grande ombre, puis lancez votre ligne. N’oubliez pas d’appuyer sur A uniquement quand il en faut un peu par opposition aux grignotages.

Une fois que vous avez capturé la bête noire, vous serez récompensé par un mauvais jeu de mots écoeurant d’être Coela-can plutôt que Coelacanth.

Vous voudrez faire don de votre première capture au Musée, mais toutes les futures que vous attraperez pourront être vendues aux Nooks ou au CJ pour le prix de 15 000 et 22 500 cloches respectivement.

