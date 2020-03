Comment attraper des araignées et visiter l’île de tarentule dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Nintendo

Tout ce que vous devez savoir sur la façon d’attraper des araignées et de visiter l’île de tarentule dans Animal Crossing New Horizons.

Les îles d’Animal Crossing New Horizons regorgent de papillons inoffensifs à attraper ainsi que de guêpes trouées qui tombent sans méfiance des arbres pour vous piquer. Non seulement cela, mais il y a aussi des araignées terrifiantes que vous pouvez attraper et – si vous êtes particulièrement courageux et n’avez pas peur de la bête à huit pattes – vous pouvez même visiter une île mystérieuse pleine de tarentules.

Vous devez rassembler beaucoup de poissons et d’insectes pour pouvoir les donner à Tom Nook, puis éventuellement Blather pour créer un musée pour votre île. Le musée est sans doute le bâtiment le plus cool de tout le jeu, vous voudrez donc l’obtenir le plus tôt possible.

Et c’est là que les araignées entrent en jeu. Vous pouvez en attraper une pour faire un don à Blather et vous pouvez ensuite les vendre pour une généreuse quantité de cloches. Et visiter l’île de tarentule est un moyen de devenir relativement riche et sale.

Comment attraper la tarentule dans Animal Crossing New Horizons

Vous avez besoin d’un filet anti-insectes pour attraper des araignées (tarentule) dans Animal Crossing New Horizons.

Peu importe si elle est fragile ou non, mais il est impossible d’attraper une tarentule dans Animal Crossing New Horizons sans une.

En plus de nécessiter un filet anti-insectes, il y a aussi certains mois où les araignées peuvent être attrapées.

Ces mois sont les suivants:

janvier

février

Mars

avril

novembre

décembre

En plus de pouvoir attraper uniquement des araignées au cours des mois ci-dessus, elles ne peuvent également être trouvées qu’entre 19h00 et 04h00. Cela les rend particulièrement effrayants car ils attaquent la nuit comme les bouffons hideux qu’ils sont.

Pourvu que vous ayez un filet anti-insectes et que vous exploriez votre île au cours des mois et des mois susmentionnés, vous devez être prudent d’attraper une araignée, car une attaque de l’une d’elle vous fera vous évanouir et la tarentule disparaître.

Approchez-vous d’une araignée avec un filet anti-insectes dans votre main (maintenez A) et avancez lentement vers eux jusqu’à ce qu’ils lèvent les jambes. Une fois qu’ils ont pris cette pose, il est essentiel que vous arrêtiez de bouger pour qu’ils ne se jettent pas sur vous.

Oui, il est possible de les rattraper à mi-chemin, mais vous pouvez également les manquer. Cela signifie qu’il est finalement préférable d’être prudent plutôt qu’audacieux.

Lorsque l’araignée lève ses pattes et que vous vous êtes arrêtée, attendez qu’elle baisse ses pattes puis avancez lentement vers elle. Continuez à répéter ce processus jusqu’à ce que vous puissiez laisser tomber le filet au-dessus de sa tête, puis le tenir dans vos mains comme un fou.

Comment visiter l’île de la tarentule dans Animal Crossing New Horizons

Pour visiter l’île de la tarentule dans Animal Crossing New Horizons, vous devez utiliser un billet Nook Miles la nuit plutôt que pendant la journée.

Après cela, il est complètement aléatoire de savoir si vous atterrirez sur l’île de tarentule comme vous pourriez tout aussi probablement atterrir sur une autre île mystère.

Quant à savoir pourquoi vous souhaitez rechercher cet enfer de crabes effrayants, c’est parce que les tarentules se vendent beaucoup d’argent (8000 cloches), ce qui signifie qu’elles peuvent être un moyen rapide d’avoir un pool de cloches dorées dans votre maison pour nager.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch

