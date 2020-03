Comment augmenter le volume des pas dans Call of Duty Warzone

Capture d’écran: Activision (Microsoft Store)

Plus tôt cette semaine, Activision a sorti Warzone pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Warzone est une bataille royale gratuite de Call of Duty, de structure similaire aux jeux populaires du genre. Le truc de Warzone est qu’il est incroyablement massif – et que c’est un jeu furtif, apparemment, avec de nombreux joueurs se plaignant que les pas du jeu sont trop silencieux.

Chaque tour de Warzone dépose jusqu’à 150 joueurs, répartis en 50 équipes de trois joueurs, dans l’immense carte de Verdansk – une ville fictive déchirée par la guerre avec des tours de 20 étages, un aéroport international et un stade sportif. Au cours des 24 premières heures, plus de six millions de personnes ont commencé à jouer. Faites défiler les médias sociaux et vous trouverez de nombreux éloges. Mais il y a un problème flagrant: les pas sont pratiquement inaudibles.

«Les pas ne semblent pas très bien s’enregistrer», a écrit un joueur dans un fil de discussion Reddit populaire. “Les pas sont les pires”, a répondu un autre. “Tu ne peux pas les entendre.” Faites défiler le reste du fil et vous lirez des griefs similaires.

Lorsque Call of Duty: Modern Warfare est sorti à la fin de l’année dernière, l’une des principales plaintes concernait le volume des pas – en particulier, le fait qu’il était trop bruyant. Étant donné que Warzone est un module complémentaire de Modern Warfare 2019, il y a un peu un caractère Boucle d’or à tout cela. Cela peut sembler mineur, mais les problèmes sont valables: si vous ne pouvez pas entendre le bruit de pas dans un tireur tendu, vos rivaux peuvent vous laisser tomber.

La bonne nouvelle est qu’il existe un moyen d’augmenter le volume des pas, au moins de manière marginale. Sous les paramètres audio, vous trouverez sept options différentes. Sur Studio Reference (le paramètre standard) et Dynamic Home Theater, la piste audio de pas ressemble au “4’33” de John Cage. Le cinéma maison est un peu mieux, mais vous devez vraiment vous efforcer d’entendre les bruits de pas, en particulier sous la contrainte d’un feu intense.

Le mode que vous souhaitez est Boost. Il présente une plage dynamique modérée et une égalisation neutre, ce qui signifie que ni les aigus ni les basses ne sont trop puissants. Les moteurs d’avion rugissent toujours et les bruits de proximité pour les coups de feu doivent encore être réparés. (Une fusillade lointaine s’enregistre toujours comme si elle était juste à côté de vous.) Mais, pour la plupart, Boost donne aux effets sonores comme des pas un équilibre bien nécessaire.

Pour référence, je n’ai pas de configuration de son surround sophistiquée (merci beaucoup, Shoebox Brooklyn apartment) et je joue toujours du son directement depuis les haut-parleurs de mon téléviseur. Si vous utilisez une configuration différente, votre expérience sonore pourrait être totalement différente. Vous pouvez tester tous ces paramètres dans le jeu et les modifier à la volée dans le menu. Lorsque vous sélectionnez un paramètre audio, vous pouvez appuyer sur la molette droite pour voir plus de détails sur chaque paramètre. De là, vous pouvez appuyer sur le bouton carré (sur PS4) pour entendre un échantillonnage.

Les développeurs n’ont pas encore répondu aux plaintes des joueurs, donc l’utilisation actuelle du paramètre Boost est aussi bonne que possible. Bien sûr, la meilleure façon d’augmenter le volume de pas dans Call of Duty est de fermer le jeu et de démarrer Battlef– [ducks and runs].

