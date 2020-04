Comment battre le boss de Nemesis de deuxième forme dans la tour de l’horloge dans Resident Evil 3 Remake – HITC

Capcom

Un guide pour battre le deuxième combat de boss Nemesis situé dans la tour de l’horloge dans le remake de Resident Evil 3.

Le Resident Evil 3 Remake met en vedette Nemesis au lieu de Mr.X et, bien que le tyran précédent soit un favori parmi les fans pour avoir porté un fedora, le monstre traqueur Jill Valentine est à un tout autre niveau en matière de férocité et de brutalité. Si vous avez du mal à battre ce monstre dans son combat de boss de deuxième forme situé dans la tour de l’horloge, vous découvrirez ici la clé pour le mettre à l’abri pour de bon.

Bien qu’il y ait eu quelques plaintes justifiables concernant son contenu coupé, le remake de Resident Evil 3 est en grande partie une expérience amusante bien que trop courte. L’action est passionnante, Jill Valentine est un merveilleux protagoniste principal, et Nemesis est un trou complet qui est aussi difficile à enlever que la gomme coincée dans vos cheveux.

Les combats de boss sont également amusants et intenses, mais la deuxième rencontre avec Némésis à la tour de l’horloge a semé la confusion parmi les fans parce que Frankenstein, débarrassé de son cheval, refuse toujours de mourir avant que toutes les munitions ne disparaissent. Pour ceux d’entre vous qui trouvent impossible de renverser le méchant emblématique, vous découvrirez ci-dessous comment le mettre momentanément hors de combat.

Comment battre la deuxième forme de combat de boss Nemesis à la tour de l’horloge dans Resident Evil 3 Remake

Vous devez utiliser des grenades contre les mines pour battre la deuxième forme de combat contre le boss de Nemesis dans Resident Evil 3 Remake à la tour de l’horloge inexplorée.

Le combat contre le boss de la deuxième forme commence avec Nemesis qui court autour de la tour de l’horloge, et tout ce que vous devez faire est de continuer à lui tirer dessus pour commencer la deuxième phase de la rencontre.

Bien que cela vous prenne plus de temps, il serait préférable d’utiliser des balles de fusil de chasse et d’arme de poing pendant la première phase car des munitions pour le lance-grenades sont nécessaires pour la deuxième partie.

Quelle que soit l’arme que vous choisissez d’utiliser, n’utilisez pas de grenades contre les mines car vous en avez absolument besoin.

Au cours de la deuxième phase du combat contre le boss à la tour de l’horloge, Némésis commencera à tourner en rond comme un chien fou.

Il sprintera à travers le haut des véhicules et les côtés des bâtiments, et il grimpera également au sommet de la tour de l’horloge.

Il est important de regarder où il se déplace, car une fois qu’il s’arrêtera, il tentera rapidement de vous sauter dessus pour préparer Jill son dîner.

Vous entendrez à plusieurs reprises Jill dire qu’elle doit l’arrêter sur ses traces, ce qui signifie en fin de compte que vous devez tirer sur une grenade pour que Némésis puisse partir.

Lorsque Némésis traverse le haut des voitures et les côtés des bâtiments, il est plus facile de tirer une grenade contre une mine sur un bâtiment blanc de l’autre côté de la tour de l’horloge. Le harceleur implacable de Jill courra toujours à travers ce bâtiment et déclencher la mine entraînera une explosion et lui s’écrasera au sol.

Une fois qu’il est tombé dans la réalité, vous ne devez pas gaspiller vos balles en tirant sur une partie de lui. Cherchez plutôt son cœur rougeoyant.

Le plus de dégâts que vous causerez à Némésis, c’est quand il grimpe au sommet de la tour de l’horloge comme King Kong. Quand il est tout en haut, tirez une grenade contre elle et cela fera tomber le monstre au sol et peut-être même heurter la statue en descendant.

Continuez à lui tirer dessus quand il est dans un état abattu et continuez à lui tirer dessus lorsqu’il poursuit Jill plutôt que de tourner en rond.

Il y a beaucoup d’herbes et de munitions dans l’environnement, donc si vous êtes à la recherche de ressources, assurez-vous d’ouvrir chaque caisse et de fouiller chaque véhicule.

Et c’est ainsi que vous battez le deuxième combat de boss de Némésis dans la tour de l’horloge. Il est possible de vaincre le méchant de Jill en tant que chien sans le lance-grenades, mais c’est beaucoup plus difficile et cela prend beaucoup plus de temps.

