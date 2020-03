Comment battre le premier boss Mezuki aussi facilement que possible – HITC

Team Ninja

Un guide pour battre le premier boss de Nioh 2, Mezuki, aussi rapidement et facilement que possible.

Nioh 2 est enfin sorti sur PlayStation 4 pour satisfaire la soif de ceux qui ont un fétiche de mourir à plusieurs reprises et de se mettre en colère contre des jeux vidéo brutalement difficiles. Les critiques ont été positives malgré son système d’inventaire compliqué et «poubelle», et cela en grande partie grâce à ses incroyables combats de boss. Et, si vous avez du mal à vaincre le tout premier, vous trouverez ici un guide sur la façon de vaincre facilement Mezuki.

Comme vous le savez déjà de son ancêtre et du battage médiatique qui l’entoure, Nioh 2 est un jeu Yokai de type Dark Souls qui vous fera mourir à plusieurs reprises grâce à des batailles de boss terrifiantes qui s’attaquent à des phobies réelles comme avec des serpents. Cependant, alors que ce dernier boss de serpent est le premier boss extrêmement difficile en raison d’être une brute glissante, le tout premier combat de boss du jeu est plus facile qu’il n’y paraît.

Non, nous n’allons pas prétendre que Mezuki est super facile et que vous avez juste besoin de “git gud” pour le vaincre, mais cela ne devrait pas vous prendre plus de quelques essais pour vaincre ce cheval colosse.

Comment battre le premier boss, Mezuki, dans Nioh 2

Vous devez garder un œil sur votre endurance et simplement exploiter Burst Counterers pour vaincre facilement le premier boss de Nioh 2, Mezuki, aussi facilement que possible.

Avec une tête de cheval perchée sur son corps gigantesque, Mezuki est un démon colosse dans Nioh 2 et est un premier combat de boss accommodant malgré son apparence.

Avant cette bataille de boss, vous aurez vaincu tous les gollums, les troupes et tous les autres ennemis disponibles pour monter le niveau autant que possible. Pour nous, nous nous sommes principalement concentrés sur la mise à niveau de Heart, Stamina et Courage.

Si vous avez des tasses Ochoko, ne les gaspillez pas en invoquant un allié bleu pour combattre à vos côtés car vous n’en aurez pas besoin pour vaincre Mezuki. Plutôt que de gaspiller des coupes Ochoko pour ce combat contre un boss, vous voudrez plutôt les conserver lorsque le jeu deviendra beaucoup plus difficile plus tard.

Quant au boss lui-même, il se déroule dans un espace assez grand avec une cabane, un rocher et un arbre. Vous pouvez obtenir un élixir supplémentaire si Mezuki brise le rocher avec son gigantesque bâton, alors profitez-en si vous manquez d’élément curatif.

Mezuki attaque principalement par trois coups, alors assurez-vous de les éviter en gardant vos distances et en reculant plutôt qu’en vous éloignant. Vous pouvez bloquer ces attaques, mais cela épuisera votre endurance, il est donc préférable de simplement reculer et de garder vos distances.

Mis à part ces frappes radicales, Mezuki libère également des visages fantomatiques. Ceux-ci viennent vers vous mais peuvent encore être facilement évités en se déplaçant simplement sur le côté plutôt qu’en bloquant ou en roulant. Encore une fois, vous voulez conserver votre endurance.

Quand il s’agit d’attaquer, vous voudrez être patient et attendre simplement que le démon à tête de cheval effectue une frappe dans laquelle il brille en rouge. Ce choc de couleur signifie que vous pouvez effectuer un compteur de rafales avec R2 et cercle, et il est efficace car il inflige des dégâts et titube la bête.

En échelonnant, attaquez-le jusqu’à ce que votre endurance s’épuise, puis reculez pour garder à nouveau vos distances. C’est la formule que vous voudrez à peu près répéter pour vaincre cet ennemi aussi facilement que possible, mais méfiez-vous que lorsque dans le royaume sombre votre endurance récupère plus lentement.

Une fois vaincu, vous aurez droit à une cinématique puis au titre du jeu pour que vous sachiez que les choses vont devenir sérieuses.

Nioh 2 est disponible sur PlayStation 4.

Dans d’autres nouvelles, Nioh 2: Comment battre le premier boss Mezuki aussi facilement que possible