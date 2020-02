Comment battre Umbral Beast dans Fire Emblem: Cindered Shadows DLC

Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

Comme les fans de séries le savent depuis longtemps, le véritable objectif de tout jeu Fire Emblem est de se rendre au générique sans que quiconque dans votre groupe ne meure. Pour la plupart, des tactiques bien planifiées et des troupes bien entraînées feront le travail. Mais le plus récent Fire Emblem – une excellente campagne de DLC à part entière pour Three Houses appelée Cindered Shadows – pose un obstacle que même les joueurs les plus expérimentés auront du mal à affronter: le boss final craint.

Mais ce n’est pas invincible. Et si vous cherchez à passer avec toutes vos unités encore debout, cette stratégie devrait vous aider.

Spoilers, évidemment, pour Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows

Une mise en garde: dans Fire Emblem, comme pour la vie, le chemin de A à B a des permutations infinies. Cependant, vous avez fait votre chemin vers Umbral Beast est forcément différent de la façon dont je suis arrivé là-bas. Vous avez peut-être équipé Hilda d’une épée. Ou peut-être avez-vous utilisé des armes de fer améliorées au lieu d’armes en acier ordinaires. Qui sait! La stratégie suivante a bien fonctionné pour moi – d’une manière ou d’une autre, j’ai pu vaincre Umbral Beast sans perdre personne ni faire marche arrière avec Divine Pulse – alors peut-être que cela fonctionnera aussi pour vous. Si vous êtes coincé, hé, essayez.

Lors de votre premier tour, ne vous précipitez pas tête baissée dans la mêlée. Au lieu de cela, déplacez toute votre équipe autant que possible tout en gardant tout le monde hors de portée d’Umbral Beast. Ces attaques infligent des tonnes de dégâts, et vous n’avez pas besoin que des unités en prennent – du moins pas encore. (Votre objectif principal pour ce combat est d’éviter de subir des dégâts importants à moins que vous ne soyez en mesure de donner aussi bien que vous obtenez. Donc, certainement pas le premier tour.) Gardez Lindhardt, le seul guérisseur vraiment efficace de la campagne DLC, tous les chemin dans le dos. S’il tombe, il n’y a aucun moyen que vous sortiez sans au moins quelques blessés de plus.

Pour les curieux, voici où mes unités ont été placées après le premier tour. Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

À la fin de votre premier tour, Umbral Beast invoquera trois illusions d’Aelfric, l’ostensible «bon gars» avec un programme maléfique secret qui est hilarante et transparent. Oui, ces clones Aelfric sont une nuisance causant des dégâts. Mais ce qui est vraiment frustrant, c’est qu’Umbral Beast peut aussi leur siphonner la santé. Vous voudrez donc les retirer le plus rapidement possible. J’ai découvert que Balthus peut s’y attaquer facilement en un seul tour. L’épée fantaisie de Yuri semble aussi faire l’affaire. Tout ce qui fonctionne pour vous. Dans les prochains tours, Umbral Beast fera apparaître un ou deux de ces clones, alors gardez deux personnes sur le devoir de tuer les Aelfric pour le reste de la bataille.

Quand il s’agit de vous infliger des dégâts, commencez par choisir un combattant à HP élevé et déplacez-le directement devant la tuile jaune en bas au milieu d’Umbral Beast. Ensuite, utilisez un gambit. Selon qui vous utilisez, vous affaiblirez deux ou trois des tuiles jaunes. Les attaques suivantes les briseront, ouvrant la Bête Umbrale à des dégâts massifs – si vous attaquez ces tuiles brisées. De plus, le gambit attirera l’attention d’Umbral Beast, garantissant qu’il ne dirigera pas son attention sur des combattants moins robustes (c’est-à-dire les dépliants, les utilisateurs magiques, Ashe). N’importe qui avec 50 HP ou plus devrait survivre à un coup avec beaucoup de santé restante. Hilda travaille bien pour cela. Le gars sur le cheval avec la partie centrale douteuse est également un bon choix. Les deux sont livrés avec des HP élevés et des gambits puissants.

Après avoir brisé deux ou trois tuiles jaunes, vous aurez deux tours pour vraiment infliger des dégâts massifs. Déplacez vos poids lourds et faites de votre mieux. (C’est pourquoi vous voulez casser deux tuiles jaunes ou plus à la fois. Cela vous donnera plus d’espace sur le champ de bataille pour travailler avec.) Comme Umbral Beast est un aviateur, Claude et Ashe infligent des dégâts augmentés. L’art de combat meurtrier d’Edelgard, “Monster Breaker”, est également fantastique ici. Appuyez-vous dur sur eux.

Tous les deux tours, Umbral Beast utilisera “Umbral Surge” – un mouvement qui est, franchement, des conneries. Tout d’abord, il frappe toutes les tuiles de la scène et est inévitable. Deuxièmement, il mélange au hasard le placement de chaque unité sur la scène, joueur et ennemi, brouillant tout espoir de stratégie à long terme. Troisièmement, il «répare» les carreaux jaunes sous Umbral Beast. (C’est pourquoi vous voulez infliger autant de dégâts que possible pendant que vous le pouvez.) Quatrièmement, il infligera 15 dégâts ou plus à toutes vos unités. Et enfin, en tant que joueur, chaque fois qu’Umbral Beast utilise Umbral Surge, vous avez l’impression que le jeu veut que vous échouiez, que les développeurs ont une envie secrètement sadique de voir les élèves de Garreg Mach se projeter tête baissée dans l’abîme. C’est exaspérant. Une certaine légende grecque me vient à l’esprit.

Umbral Surge en action. Screw Umbral Surge. Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

Mais, pour voler une ligne à Claude, n’abandonnez pas! Pendant que vous attaquez Umbral Beast, gardez un œil sur les PV de chacun. Ne laissez personne descendre en dessous de 16. Vulnéraires, Concoctions, le merveilleux sort Physique de Lindhardt. Tout ce que vous devez faire pour garder les HP de tout le monde au-dessus de 16-20, si vous voulez vraiment jouer en toute sécurité, faites-le. Jouez défensivement si vous en avez besoin. Ne transpirez pas si vous ne pouvez pas infliger beaucoup de dégâts pendant vos tours. Vous aurez plus de chances de blesser Umbral Beast. Votre objectif principal devrait être de garder tout le monde à flot.

Une fois vos unités remaniées, soignez tous ceux qui en ont besoin, puis revenez à la stratégie d’origine. Déplacez vos personnes les plus fortes vers le haut. Utilisez leurs gambits. Éliminez les clones Aelfric. Une fois que vous aurez épuisé la barre de santé d’Umbral Beast à quatre reprises (pourquoi les développeurs ne sont pas allés dans la tradition des jeux vidéo de trois), la victoire et une cinématique sur la façon dont les personnages de Fire Emblem se battent pour leurs amis, seront à vous .

Non, il n’y a pas de deuxième forme plus difficile.

