Comment ça va?: Pizza Edition

Salut! Bienvenue dans notre fil conducteur quotidien. Qui d’autre ici aime la pizza?

Ma copine et moi limitons la fréquence à laquelle nous sortons pour faire des courses. Mais nous ne voulons pas non plus paniquer acheter 400 $ de céréales ou de pain ou d’autres choses utiles qui sont difficiles à trouver. Au lieu de cela, je me suis légèrement approvisionné en quelque chose que mon Walmart local n’a pas encore manqué: les pizzas surgelées.

Bien sûr, ils manquent de certaines marques ou types de pizza, mais ils en ont toujours en stock. J’attrape aussi un sac de Pizza Rolls. Parce que parfois je veux de la pizza, mais ça ne me dérange pas d’utiliser le four. Oui, je fais cuire des rouleaux de pizza au micro-ondes. Mais je l’ai fait tellement de fois que j’ai un système qui mène à des petits pains croustillants et chauds.

Étape 1: faites-les cuire au moins 3 minutes au micro-ondes. Semble long, je sais.

Étape 2: NE LES TOUCHEZ PAS. Laissez-les dedans pendant 5-6 minutes. Faites confiance au processus.

Étape 3: Nuke maintenant pour une autre minute ou jusqu’à ce qu’ils soient assez chauds pour vous.

Étape 4: Mangez-les.

Voici votre scène quotidienne des Simpsons:

Quoi qu’il en soit, comment allez-vous tous? Pour beaucoup d’entre vous, cela pourrait être votre premier week-end coincé à l’intérieur. Avez-vous fait quelque chose de cool? Tu as beaucoup dormi? Avez-vous mangé des collations tout en restant à la maison?

.