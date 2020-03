Comment capturer des esturgeons dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Un guide pour capturer les esturgeons dans Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch depuis près d’une semaine et vient de recevoir la mise à jour 1.1 pour éviter le problème de duplication. Il y a beaucoup à faire dans le jeu, comme attraper des insectes et pêcher, et vous découvrirez ici comment attraper la beauté prisée qu’est l’esturgeon.

L’esturgeon est l’un des nombreux poissons que vous pouvez attraper dans Animal Crossing New Horizons à vendre pour les cloches ou à donner à Blather pour son musée. Vous n’avez pas nécessairement besoin d’appâts de pêche pour attraper cette bestiole, mais cela peut potentiellement vous faciliter la vie.

De plus, il est utile d’avoir une canne à pêche durable par opposition à une fragile pour que vous puissiez pêcher plus longtemps sans que votre outil ne disparaisse dans l’air.

Comment attraper le poisson d’esturgeon dans Animal Crossing New Horizons

Vous ne pouvez attraper le poisson d’esturgeon dans Animal Crossing New Horizons que pendant les mois suivants:

janvier

février

Mars

septembre

octobre

novembre

décembre

Contrairement à certains autres insectes et poissons, vous n’avez pas à vous soucier de l’heure à laquelle attraper l’esturgeon, car il devrait être actif à toutes les heures de la journée.

Quant à l’endroit où vous trouvez cette bestiole prisée, elle ne peut être revendiquée qu’à l’embouchure d’une rivière (où la rivière et la mer se rencontrent).

Une fois que vous êtes dans la bonne position, recherchez une grande ombre plutôt qu’une petite. Lancez votre ligne juste devant l’ombre du poisson, puis appuyez sur A quand il faut une bouchée appropriée plutôt qu’un grignotage.

Il est possible de faire apparaître l’esturgeon plus rapidement en utilisant des appâts de pêche, mais nous n’en avions pas besoin, ce n’est donc pas un ingrédient nécessaire pour réussir.

Prix ​​de l’esturgeon Animal Crossing New Horizons

Un esturgeon dans Animal Crossing New Horizons se vend au prix de 10 000 cloches.

Vous pouvez faire don du poisson d’esturgeon à Blather pour son musée, mais une fois que vous en avez fait don, vous pouvez ensuite vendre le reste que vous attrapez pour le prix susmentionné.

L’esturgeon ne se vante pas du prix le plus élevé dans Animal Crossing New Horizons car il y a encore d’autres poissons à attraper et à vendre, comme le poisson filamenteux.