Comment changer et que choisir – HITC

Un guide des paramètres de difficulté pour Persona 5 Royal, y compris des recommandations sur ce qu’il faut choisir et comment changer si les choses deviennent trop faciles / difficiles.

Persona 5 Royal est maintenant disponible sur PlayStation 4, ce qui signifie que les fidèles de Sony ont une autre exclusivité fantastique à apprécier dans un mois qui a déjà vu la sortie de Nioh 2. Certains croient qu’il existe des éléments à la fois meilleurs et pires que son ancêtre d’origine, mais les plus positifs les critiques conviennent qu’il s’agit de l’un des meilleurs JRPG jamais créés. Si vous avez cédé au battage médiatique et que vous jouez pour la toute première fois, vous découvrirez ici tout ce que vous devez savoir sur les paramètres de difficulté, y compris comment changer si le jeu devient trop facile ou trop difficile.

Avec la troisième note la plus élevée pour un jeu PS4 sur Metacritic, Persona 5 Royal est attendu depuis un certain temps par les fans et les nouveaux venus. Bien qu’il soit ridiculement long avec plus de 100+ heures de contenu, c’est un titre qui peut être recommandé à presque tout le monde, qu’ils apprécient ou non le combat au tour par tour.

C’est parce que le jeu a tellement d’éléments, le combat au tour par tour n’étant qu’une tranche du délicieux gâteau d’Atlus. Et, si vous n’êtes pas un fan de combat au tour par tour et que vous recherchez une brise simple pour profiter de l’histoire, il existe des paramètres de difficulté qui répondent à votre besoin. En outre, il existe également des paramètres qui s’adressent à ceux qui veulent relever un défi et aiment mourir à plusieurs reprises.

Quelle difficulté dois-je choisir pour Persona 5 Royal?

Il est recommandé de choisir une difficulté normale si Persona 5 Royal est votre premier JRPG et votre entrée dans la série.

La liste complète des paramètres de difficulté pour Persona 5 Royal est la suivante:

sécurité

Facile

Ordinaire

Dur

Sans merci

La sécurité rend impossible la fin d’un jeu, car la mort vous donne la possibilité de réessayer. Vous infligez également beaucoup de dégâts au combat tout en subissant beaucoup moins, l’argent et les points d’expérience sont considérablement augmentés pour terminer les batailles, et les ennemis sont à peu près aveugles car ils vous repèrent rarement en dehors du combat.

La même chose pour Safety s’applique à peu près à Easy, mais avec des écrans de jeu existants, tandis que Normal est un défi qui n’est ni trop facile ni trop difficile.

En tant que paramètre de difficulté intermédiaire, Normal ne fournit pas d’argent ou d’XP bonus, et les ennemis sont capables de vous trouver en dehors du combat en plus d’infliger de grandes quantités de dégâts.

Le mode difficile vous offre moins d’argent et d’XP, et les ennemis infligent également des dégâts plus importants tandis que votre efficacité d’attaque diminue.

Enfin, Merciless n’est recommandé que pour les amateurs de JRPG extrêmes ainsi que pour les joueurs commençant un nouveau jeu plus un fichier. Cependant, les membres de la communauté dissuaderaient les gens d’essayer le mode car ses triple dégâts pour les attaques critiques et les faiblesses rendraient presque impossible le recrutement de personnages.

Comment changer la difficulté dans Persona 5 Royal

Mettez simplement en pause, sélectionnez Système, puis choisissez Config pour changer la difficulté dans Persona 5 Royal.

Vous pouvez changer la difficulté même après avoir progressé dans le jeu, mais vous ne pouvez pas changer la difficulté si vous avez opté pour la sécurité.

Si vous choisissez un mode de difficulté, le moins que nous recommandons est de ne pas choisir Sécurité ou Impitoyable.

Vous ne devriez pas choisir la sécurité parce que vous ne pourrez pas changer la difficulté plus tard lorsque vous vous ennuierez des choses trop faciles, alors que Merciless n’est vraiment recommandé que pour le nouveau jeu plus.

Dans d’autres nouvelles, Où attraper le dindon zébré dans Animal Crossing New Horizons