Comment changer votre nom Fortnite sur PS4, Xbox One, PC et mobile – HITC

Un guide sur la façon de changer votre nom Fortnite sur PS4, Xbox One, PC et mobile avant le lancement de la saison 2 pour le chapitre 2.

La saison 2 pour Fortnite Chapter 2 devrait commencer très bientôt. Il y a eu beaucoup de teasers de la saison 2 pour affoler la communauté Battle Royale, mais ces joueurs impatients pourront jouer la nouvelle saison à partir de demain. Et, si vous souhaitez changer votre nom Fortnite avant cela, vous découvrirez ici comment procéder pour PlayStation 4, Xbox One, PC et mobile.

Comme déjà mentionné, il y a eu beaucoup de teasers pour la saison 2 de Fortnite. Le dernier semble suggérer que les bombes seront un élément majeur, alors que toutes soulignent que l’or est un thème clé – cela a conduit à suggérer qu’il y aurait des matériaux en or.

Cependant, loin de ce que la saison 2 impliquera, vous trouverez ci-dessous un guide sur la façon de changer votre nom Fortnite sur PS4, Xbox One, PC et mobile.

Comment changer votre nom Fortnite sur PC et mobile

Vous devez trouver un nouveau nom d’affichage Epic Games pour changer votre nom Fortnite sur PC et mobile.

Donc, pour changer votre nom Fortnite sur PC et mobile, vous devez d’abord vous rendre sur le site Web d’Epic Games et vous connecter à votre compte.

Une fois que vous avez fait cela, vous devez ensuite visiter la page d’informations de votre compte. Vous trouverez ici une boîte intitulée Nom d’affichage.

Supprimez simplement le nom qui existe déjà et saisissez le nouveau nom que vous souhaitez avoir dans Fortnite.

N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer les modifications au bas de la page.

Sachez à l’avance que vous ne pouvez modifier le nom d’affichage d’Epic Games qu’une fois toutes les deux semaines. Cela signifie que vous aurez envie de réfléchir longuement avant de vous marquer S3XG0D69LOL pour le début de la saison 2.

Comment changer votre nom Fortnite sur PS4

Vous devrez changer votre nom d’utilisateur PSN pour changer votre nom Fortnite sur PS4.

La mauvaise nouvelle est que vous ne pourrez pas changer votre nom Fortnite sur PS4 gratuitement si vous avez déjà changé votre nom d’utilisateur PSN dans le passé.

Si vous êtes éligible pour un changement gratuit ou si vous ne vous souciez pas de dépenser de l’argent, suivez simplement les étapes ci-dessous pour recevoir un nouvel ID en ligne:

· Aller aux paramètres

· Sélectionner la gestion des comptes

· Passez à Informations sur le compte, Profil, puis ID en ligne

· Entrez vos noms PSN souhaités jusqu’à ce qu’un soit disponible

· Suivez les invites à l’écran pour terminer la modification

La réalisation de toutes les étapes ci-dessus vous permettra d’obtenir un nouveau nom PSN pour tous les jeux, y compris Fortnite.

Comment changer votre nom Fortnite sur Xbox One

Vous devez obtenir un gamertag différent pour changer votre nom Fortnite sur Xbox One.

Malheureusement, à l’instar des joueurs PS4, les fidèles Xbox One peuvent avoir besoin de dépenser un peu d’argent pour changer leur nom Fortnite sur la console de Microsoft.

Cela dit, suivez simplement les étapes ci-dessous si vous souhaitez recevoir un gamertag différent:

Et c’est tout ce qu’il y a à changer votre nom Fortnite sur Xbox One.

