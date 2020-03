Comment choisir votre niveau de difficulté parfait dans Ori et la volonté des feux follets

Capture d’écran: Moon Studios

Ori and the Will of the Wisps, sorti aujourd’hui sur Xbox One et PC, est un magnifique jeu de plateforme méditatif, poétique et magnifique, avec autant de moments calmes que d’intenses combats de monstres. C’est aussi brutalement difficile.

Comme dans son prédécesseur, punissant notoirement Ori et la forêt aveugle de 2015, vous contrôlez l’esprit gardien Ori et parcourez une forêt mystique pleine de défis de plate-forme de plus en plus impitoyables. Cette fois-ci, le combat a un rôle plus important. Vous disposez même d’un arsenal de type Zelda comprenant une épée, un arc et un boomerang. Pourtant, les ennemis peuvent poser un sérieux défi. Un mauvais mouvement et Ori clignote de son existence dans un flash déchirant.

Lorsque vous démarrez Ori et la Volonté des feux follets pour la première fois, même si ce n’est pas quelque chose que vous feriez normalement, vous pouvez envisager de jouer en mode Facile.

Dans Will of the Wisps, le réglage de la difficulté ne modifie que la quantité de dégâts que vous infligez et la quantité que vous prenez. La plate-forme physique n’est pas affectée, outre le fait que les risques environnementaux infligeront plus ou moins de dommages. Donc, choisir un niveau de difficulté est en grande partie un choix sur la façon dont vous voulez que le combat soit difficile. Le jeu ne précise pas exactement comment les chiffres sont affectés, mais il semble vous donner une augmentation d’environ 50% à la fois offensivement et défensivement.

Par exemple, votre Spirit Edge – une épée à énergie douce et l’attaque la plus basique d’Ori – inflige huit dégâts aux ennemis débutants du jeu en Facile et quatre en Normal. Les attaques standard de ces ennemis suppriment une cellule pleine de votre barre d’énergie en Normal, la moitié de celle en Facile et deux cellules entières en Difficile.

Mais jouer sur Easy ne signifie pas que le combat est une partie de gâteau automatique. Le premier mini-boss du jeu peut vous anéantir en un seul coup en Normal et en Facile aussi. La différence avec le mode Facile est la quantité de dégâts que vous faites. Chaque coup sur Easy enlève une partie importante de sa barre de santé, tandis que sur Normal, vous devrez soigneusement ébrécher la bête.

Vous ne pouvez pas changer de difficulté au milieu d’une partie. Une fois que vous avez choisi un paramètre au début, vous êtes bloqué avec lui pour le reste de votre partie. C’est l’énigme classique de la difficulté: au début d’une partie, avant d’en avoir l’expérience, on vous demande de faire un choix fondamental qui changera l’ensemble de la partie. Comment êtes-vous censé savoir quoi faire?

Voici ce que je recommande: jouez à Will of the Wisps en mode normal jusqu’à ce que vous ouvriez une zone appelée Kwolok’s Hollow. C’est assez loin dans le jeu pour que vous ayez une idée de ce que ressent le niveau de difficulté, mais pas si loin que recommencer à zéro est une douleur totale. (Il m’a fallu environ 90 minutes pour atteindre Hollow de Kwolok, mais je suis un joueur douloureusement méthodique en ce qui concerne des jeux comme celui-ci. Vous y arriverez probablement plus rapidement.)

Si vous arrivez à Kwolok’s Hollow sans mourir beaucoup du tout, vous allez probablement bien coller avec Normal ou même le cogner à Hard. Inversement, si vous vous faites essuyer constamment (coupable comme accusé!), Vous voudrez peut-être refuser les choses.

Ou, hé, voici un fait amusant sur les jeux vidéo que tout le monde ne connaît pas: vous pouvez jouer à des jeux comme vous le souhaitez! Jouer à Ori on Easy vous permet de vous concentrer au laser sur la traversée – l’un des vrais plaisirs du jeu – sans avoir à vous soucier trop de glisser dans un combat.

De plus, tous les joueurs qui souhaitent jongler avec plusieurs fichiers de sauvegarde et expérimenter les paramètres de difficulté doivent savoir que vous pouvez ignorer le chapitre du prologue. Cela permet de raser 15 bonnes minutes avant le début de toute nouvelle partie. Ori and the Will of the Wisps a de la place pour 10 emplacements de sauvegarde différents, alors expérimentez!

