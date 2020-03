Comment «co-regarder» Instagram avec vos amis dans un chat vidéo

Puisque nous vivons tous dans un monde de chat vidéo de nos jours, Instagram a déployé une nouvelle fonctionnalité qui vous permet, ainsi qu’à ceux avec qui vous discutez sur le service, de profiter ensemble du meilleur et du pire du site social . Sans interrompre votre appel vidéo, vous pourrez tous regarder les mêmes vidéos en même temps ou commenter vos photos préférées pendant que vous les visualisez ensemble.

Je trouve que c’est une solution beaucoup plus élégante que de faire exploser vos amis avec des partages et de devoir demander: “Hé, avez-vous regardé la vidéo que je vous ai envoyée”, mais c’est juste moi.

Pour commencer, lancez un appel vidéo avec vos amis en appuyant sur l’icône de flèche dans le coin supérieur droit de l’interface utilisateur principale d’Instagram et en sélectionnant l’icône qui ressemble à une caméra vidéo au même endroit. Choisissez vos amis avec qui discuter (jusqu’à six à la fois) et c’est parti. Dans l’interface de chat vidéo qui apparaît, regardez dans le coin inférieur droit pour un bouton “Media”:

Capture d’écran: David Murphy

Appuyez dessus, et une nouvelle section apparaîtra par défaut pour une vue de toutes les publications Instagram que vous avez déjà aimées. Choisissez l’une d’entre elles – photo ou vidéo – ou appuyez sur le signet ou explorez les icônes pour afficher les publications que vous avez précédemment enregistrées ou le flux habituel «recommandé par Instagram» de contenu aléatoire de l’ensemble du service.

Capture d’écran: David Murphy

Tout ce que vous touchez sera transféré dans le flux principal pour que tous les participants à la vidéo puissent les visualiser en même temps.

Capture d’écran: David Murphy

S’il s’agit d’une vidéo, elle continuera de tourner en boucle jusqu’à ce que vous trouviez autre chose à regarder. N’hésitez pas à pêcher aussi longtemps que nécessaire jusqu’à ce que quelqu’un lance quelque chose d’autre d’intéressant dans l’appel vidéo de groupe.

Bien que ce ne soit pas la fonctionnalité la plus novatrice, elle est certainement la bienvenue pour ces temps difficiles et riches en vidéoconférence. Au moins, cela permettra à mes amis et à moi de nous concentrer sur l’essentiel – des commentaires d’animaux mignons – et de partager nos pensées en temps réel, plutôt que d’avoir à attendre des heures pour ces réponses de texte ennuyeuses «omg so chonk».

