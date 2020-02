Comment commencer à faire des choses dans les rêves

Capture d’écran: Media Molecule (PlayStation Store)

Les rêves ne sont pas seulement un jeu. C’est un incubateur de créativité aux possibilités infinies. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Vous voulez faire un petit-déjeuner plus réaliste qu’une cinématique de Naughty Dog? Fonce! Un mignon simulateur de mangeurs de bateaux kaiju? Sûr! Une reconstitution du combat contre le boss d’Air Buster de Final Fantasy VII? Un spectacle de «marionnettes» sérialisé? Cyberpunk 2077, mais sur PS1? Allez allez allez!

Avant de devenir un maître créateur, cependant, il y a beaucoup à apprendre et il est trop facile de se laisser submerger. Regarder une toile vierge assez longtemps peut facilement ramener n’importe quel joueur dans les confins de la section “Dreamsurfing” (où vous pouvez jouer les rêves des autres joueurs). Je sais que c’est ce que j’ai fait.

Limiter votre expérience Dreams aux créations des autres signifie manquer une grande partie de ce qu’est Dreams. Non merci! Donnez-moi toute l’affaire. Mais par où commencer? Comment prenez-vous l’écrasante et faites-la juste écrasante?

J’ai parlé avec Abbie Heppe de Media Molecule par e-mail pour obtenir des conseils de débutant soutenus par des experts directement auprès de la source. Si vous plongez simplement vos orteils dans l’outil de création, ces conseils devraient vous aider à vous orienter dans la bonne direction.

Ne dormez pas sur les tutoriels.

«Je sais que les« tutoriels »ne sont qu’un mot ennuyeux», a déclaré Heppe. Elle a raison. Si vous êtes comme moi, vous avez tendance à ignorer les didacticiels. Vous avez joué à de nombreux jeux vidéo. Vous savez maintenant comment ils fonctionnent. Vous êtes un maître au dernier Forza, vous comprenez donc comment casser ou marcher sur le gaz dans Need For Speed. Vous avez joué avec votre foire de tireurs, et vous pourrez rapidement retrouver les bases du prochain Battlefield ou Gears ou autre.

Cette pensée obstinée ne volera pas dans Dreams, du moins pas en mode création. Essayer de créer un rêve dans Dreams sans apprendre les outils reviendrait à essayer de passer un examen de licence sans passer par le pilote. “Vous apprendrez beaucoup et vivrez une expérience de création beaucoup plus satisfaisante si vous jouez d’abord avec certains d’entre eux”, a déclaré Heppe.

Capture d’écran: Media Molecule

Donc, avant de placer un pixel, dirigez-vous vers l’atelier Dreams. Ici, vous trouverez toutes sortes de didacticiels du débutant au avancé. Le choix est vraiment décourageant. Commencez les choses avec les didacticiels en quatre parties «Commencer à rêver». Cela vous montrera les cordes et vous donnera une idée des didacticiels que vous souhaitez consulter avant de passer en mode divin.

Ne manquez certainement pas le tutoriel de peinture et de coloration.

Le didacticiel en question, que Heppe appelle l’un de ses «favoris», s’appelle «Manteau, style et effets». Il comporte huit parties, mais chacune ne dure que quelques minutes. À la fin, vous comprendrez mieux comment utiliser les nombreux outils de couleur complexes de Dreams. Il y a un monde de différence entre colorier un bloc violet et savoir comment le nuancer dans une patine complexe de diverses teintes rouges et bleues.

Commencez petit, puis tuez vos chéris.

“Ne vous inquiétez pas de faire un niveau”, a déclaré Heppe. «Faites un arbre ou un rocher ou un feu d’artifice ou jouez d’un instrument – trouvez ce que vous aimez faire! Détruisez ensuite ce que vous avez fait et recommencez. Vous constaterez probablement que vous pouvez le faire deux fois plus vite. ” Le résultat sera probablement deux fois plus bon aussi.

Appliquez maintenant ce principe à toutes vos créations. Sur un DualShock 4, vous pouvez annuler n’importe quel mouvement en appuyant sur Gauche sur le D-pad, comme une version contrôleur de console de commande-Z sur un clavier. De même, vous pouvez annuler n’importe quel mouvement en appuyant sur Droite, alors ne vous inquiétez pas que jouer avec la suppression signifie que vos créations seront définitivement supprimées.

Obtenez une bonne adhérence sur l’appareil photo.

Les commandes de base de l’appareil photo sont assez faciles à saisir. Le joystick gauche contrôle vos mouvements tandis que le joystick droit contrôle votre champ de vision, contrairement à tout jeu à la première personne typique, sauf que vous pouvez aller littéralement n’importe où. (Si vous avez déjà joué avec la Forge dans les jeux Halo, c’est un peu comme contrôler le moniteur.)

Au-delà de ces principes fondamentaux, il y a quelques astuces supplémentaires que vous devez mémoriser. À tout moment, vous pouvez tenir L1 et utiliser le joystick gauche pour déplacer votre vue de haut en bas, comme une mitrailleuse verticale. Cela est utile si vous créez un rêve avec beaucoup de verticalité.

Capture d’écran: Media Molecule

Et puis il y a la “grabcam”. Voici comment cela fonctionne: passez votre lutin sur un objet, puis maintenez R1 enfoncé pour le saisir. De là, vous pouvez pousser le joystick gauche vers l’avant et l’arrière pour effectuer un zoom avant et arrière très rapidement. Il est essentiel de naviguer rapidement et proprement dans les créations, en particulier les grandes, sans perdre vos repères.

(Les tutoriels «Commencez à rêver» expliquent tout cela, soit dit en passant. Cela vaut la peine d’être répété: faites les tutoriels «Commencez à rêver»!)

Modifiez les commandes de votre lutin.

Dreams propose trois schémas de contrôle. Vous pouvez utiliser les manettes sur le DualShock 4, même si Heppe a dit qu’elle ne les avait jamais utilisées. Vous pouvez utiliser une manette PlayStation Move. Ou vous pouvez utiliser les commandes de mouvement de DualShock 4. Si vous le pouvez, c’est la meilleure façon de jouer et la méthode de contrôle que Media Molecule recommande lors du premier démarrage de Dreams.

Au début, contrôler votre lutin avec le capteur de mouvement peut sembler un peu lâche. Mais vous pouvez régler la sensibilité et ressentir instantanément une énorme différence. J’ai baissé le mien à 3 sur une échelle de 1 à 12 et j’ai trouvé le mouvement beaucoup plus serré.

Cependant, la sensibilité dans Dreams ne se limite pas à un curseur enfoui dans les préférences. Le bon déclencheur, que vous utiliserez pour de nombreuses actions lors de la création de rêves, réagit à la force avec laquelle vous le poussez. «La plupart des joueurs ne réalisent pas non plus qu’ils peuvent appuyer à moitié ou« doucement »sur R2 pour plus de contrôle», explique Heppe.

Lors de la sculpture, utilisez l’option «tampon».

“Mon conseil préféré pour les débutants est le suivant: choisissez l’option” Tampon “pour sculpter (vous pouvez définir cela comme préférence par défaut dans les préférences) et utilisez le mélange doux ou dur pour créer un tas de formes étranges”, a déclaré Heppe. “Vous pouvez l’utiliser comme début d’une scène et obtenir des résultats plutôt sympas sans avoir la moindre idée de ce que vous faites.”

Volez cette astuce de composition.

“Si vous avez un instrument ou un clip sur une timeline, vous pouvez glisser-déposer un autre instrument dessus et il remplacera les notes par le nouvel instrument”, a expliqué Heppe.

N’oubliez pas que vous n’avez pas à tout créer à partir de zéro.

La chose la plus cool à propos de Dreams est à quel point tout est open-source. Vous pouvez utiliser des modèles de personnages créés par les joueurs dans vos propres rêves. Vous pouvez faire comme Diplo et «remixer» les rêves d’autres créateurs si vous voulez, par exemple, prendre le jeu de plateforme sur le thème du temple de quelqu’un et y mettre votre propre spin. Mais les nouveaux créateurs doivent savoir que Media Molecule a inclus quelques modèles dans Dreams. Il existe, par exemple, un modèle de «balle qui roule» ou un jeu de tir à la première personne plus standard. Si vous vous retrouvez déconcerté par une ardoise vide, essayez de construire sur ou avec la création de quelqu’un d’autre.

Surtout, ne vous découragez pas.

Bien sûr, vous avez peut-être vu des créations intimidantes et impressionnantes – le type de travail si impressionnant que vous voulez simplement jeter l’éponge. Pièce A: une impressionnante série de rêves Skyrim-esque appelée “Slayer Scrolls” qui utilise des créations de plus de trois douzaines de collègues créateurs. Je l’ai joué pendant deux minutes avant de réaliser que c’est le gage de plus de temps, de talent et de motivation que je serais jamais en mesure de rassembler, et encore moins dans les 10 jours ou j’ai eu le match.

Il est “important de se rappeler de ne pas laisser ces créations vous intimider”, a déclaré Heppe. Oui, Dreams a peut-être atteint les étagères il y a à peine une semaine, mais il est en accès anticipé depuis avril 2019, et disponible en version bêta ouverte avant cela. Ces créateurs de génie ont eu des mois pour jouer avec les outils et s’appuyer sur leurs créations respectives.

«Il est bon de garder à l’esprit, avec Dreams, tout le monde est parti du même endroit», a déclaré Heppe. “Tout le monde commence par avoir à apprendre!”

Plus de rêves deviennent réalité:.