Comment compléter facilement Alphabet Challenge sur iOS – HITC

Un guide pour réussir le plus facilement possible l’alphabet Challenge dans Bitlife.

La mise à jour 1.31 est sortie pour Bitlife, ajoutant un défi ainsi que des scénarios supplémentaires tels qu’un nouvel événement criminel nommé Embezzlement. Il y aura des défis hebdomadaires dans le simulateur de vie, et le premier vous oblige à relever un défi dans lequel vous devez avoir 26 bébés nommés d’après chaque lettre de l’alphabet.

Bitlife est l’un de ces jeux de simulation de vie incroyables où vous pouvez devenir n’importe quoi, que ce soit un détective, un chef ou un clochard. Cependant, pour ce défi d’alphabet, vous devrez être une femme incroyablement fertile qui peut tolérer une abondance de douleur tout en conservant une belle apparence comme Jennifer Lopez.

Pour vous aider à terminer ce défi alphabétique aussi facilement que possible, vous trouverez ci-dessous quelques conseils nécessaires.

Mise à jour Bitlife 1.31

La mise à jour 1.31 est arrivée pour Bitlife sur iOS. Cette mise à jour a ajouté les éléments suivants:

Défis! Rivaliser, conquérir et collecter des médailles pour chacun

Défi inaugural: Alphabet Challenge

Les orphelinats existent maintenant dans le cas malheureux où vous perdez vos deux parents

Conseil relationnel

Nouveau crime: détournement de fonds!

Plaidoyers et bonnes affaires

Offrez des voitures et des maisons à vos amis et à votre famille

Rembourser les prêts automobiles et les hypothèques

Plus de 50 nouveaux scénarios

Beaucoup de travail sur les nouveaux emojis

Corrections de bugs, améliorations d’interface et améliorations de durée de vie

Comment réussir le Bitlife Alphabet Challenge

L’astuce numéro un pour réussir le Bitlife Alphabet Challenge est d’être une femme.

Vous pouvez compléter le Défi Alphabet en tant qu’homme, mais il sera plus facile de le réaliser en tant que femme Bitlife.

Continuez à randomiser votre personnage féminin jusqu’à ce que vous ayez une personne avec une apparence élevée, puis augmentez sa popularité jusqu’à l’âge de 18 ans en conversant et en félicitant les garçons. Vous pouvez également rejoindre la clique des enfants populaires en félicitant leur chef.

Dès que votre personnage aura 18 ans, vous allez vouloir lui faire beaucoup de sexe. Assurez-vous d’avoir un petit ami pour pouvoir continuer à secouer leur monde à plusieurs reprises jusqu’à ce que leur scrotum ressemble à Gollum.

Soit ça, soit vous pouvez aller en boîte tous les soirs à la recherche d’un flirt qui vous emmènera chez eux sans hésitation. Lorsque votre personnage est sur le point d’avoir des relations sexuelles, vous devez vous assurer de toujours sélectionner l’option sans préservatif.

Une fois que votre personnage est enceinte et accouche, vous devez nommer le premier bébé quelque chose commençant par la lettre A. Le deuxième bébé quelque chose commençant par B, le troisième bébé commençant par C, et ainsi de suite jusqu’à Z.

Et c’est ainsi que vous réussissez le défi Alphabet dans Bitlife. Vous devez avoir 26 bébés dont le nom commence par A-Z.

Assurez-vous que votre personnage féminin reste beau à tout moment en visitant le gymnase, en faisant du yoga, en obtenant une chirurgie plastique et en restant heureux. Chaque fois qu’elle tombe malade, consultez toujours le médecin afin qu’elle puisse rapidement se remettre au travail pour relever le défi.

