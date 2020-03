Comment Cory dans la maison DS est passé d’un mauvais jeu oublié à un mème hilarant

Capture d’écran: YouTube (Disney Channel)

Une boîte en verre, pas plus grande que la taille du Tesseract, se dresse au sommet de deux obélisques de couleur marbre. À l’intérieur de la boîte en verre se trouve une copie de Cory in the House, l’adaptation DS de la sitcom de Disney Channel qui a duré deux saisons entre 2007 et 2008. Derrière elle se trouve une affiche royale pour l’émission homonyme. Ceci est un sanctuaire sérieux pour une blague de jeu.

“Comment tout le monde installe-t-il ses étalages Cory à la Chambre?” un utilisateur de Reddit de 27 ans du Massachusetts nommé Yalik3 qui a écrit à la fin de l’année dernière sur le forum populaire. Plus de 72 000 votes positifs plus tard, son sanctuaire s’était révélé être l’étoffe des légendes.

Le jeu Cory in the House DS est arrivé en 2008, après un cycle de développement abrégé d’une petite équipe de Handheld Games. Comme beaucoup de jeux de ce type, il était peu probable qu’on s’en souvienne longtemps. Le jeu était un produit conçu pour tromper les grands-parents et les enfants de cinq ans dans les allées de caisse K-Mart, qui était un pari que son studio de développement a perfectionné dans leurs autres adaptations pour jeunes adultes. (The Cheetah Girls: Pop Star Sensations, Nancy Drew: Message in a Haunted Mansion et un jeu de skateboard Tech Deck, pour n’en nommer que quelques-uns.)

Cory in the House était un mauvais jeu d’aventure enroulé autour d’autres mini-jeux braindead. Ce n’était pas le genre de produit que les critiques devaient passer du temps à examiner, mais certains l’ont fait quand même. IGN s’est contenté de 500 mots et d’un 3 sur 10. L’écrivain a déploré les contrôles, et, pour une raison quelconque, le manque de «filles chaudes» sur la couverture. Comme tout le reste du boom des licences sous licence au milieu des années 2000, le jeu semblait destiné à se désintégrer immédiatement à l’impact, ne laissant rien derrière le souvenir faible et légèrement séduisant d’une industrie du jeu qui pourrait soutenir de plus petits joueurs comme les jeux portables dans la première place.

Cela s’est concrétisé dans les années qui ont suivi. Les jeux portables ont explosé en 2009, et Cory in the House a été consacré comme étant sans doute la franchise la plus accessoire de l’empire Disney. (Il est difficile d’imaginer un parc à thème That’s So Raven qui ouvrira bientôt à Anaheim.) Mais quelque chose a commencé à changer dans les années 2010, alors que ceux qui ont grandi avec Disney Channel sont entrés dans la vingtaine et ont tempéré leur nostalgie avec une bouchée caustique. Cory in the House, et en particulier son adaptation DS, devenait un mème.

“Que signifie Cory à la Chambre?” a écrit un utilisateur sur Reddit, il y a trois ans, clairement pourquoi ce spectacle très stupide était devenu un porte-flambeau pour la culture.

“[It’s] à propos d’un enfant qui vivait à la Maison Blanche parce que son père était chef là-bas », écrit la réponse la plus citée. “Il est généralement considéré comme terrible et les gens se moquent des jeux vidéo basés sur celui-ci, et se réfèrent à lui comme un anime pour une raison quelconque.”

Vous pouvez trouver des preuves de cette réinterprétation partout où vous regardez sur Internet. Les utilisateurs des forums de jeux vidéo anarchiques ont effectué une descente dans les agrégateurs d’avis d’utilisateurs du jeu. Aujourd’hui, il a une moyenne de 9,5 sur Metacritic. («Ce jeu est incroyable et m’a sauvé la vie», écrit un utilisateur.) Il a une durée estimée à plus de 70 heures sur GameRankings. Cory in the House a été appelé l’anime parfait, et son speedrun a été optimisé à moins d’une heure. Naturellement, cet enregistrement a été enregistré sur speedrun.com par un utilisateur de Twitch nommé “ifknlovecoryinthehouse”, qui a pointé une caméra vidéo sur sa DS pour obtenir les images. Le sanctuaire de Yalik3 qui était une partie parfaite du chaos. Internet aurait pu fixer son regard sur n’importe qui, mais après quelques coups de hasard, il a sélectionné Cory dans les jeux House et Handheld. Cela reste déconcertant pour le personnel de conception. Personne ne pensait que quelqu’un donnerait un deuxième coup d’œil au jeu.

«Ma première introduction, même si c’est quelque chose, c’est que je suis entré dans une pièce et mes enfants riaient hystériquement à une vidéo YouTube», explique Akio Segawa, ancien artiste technique chez Handheld Games. “Je me disais:” Qu’est-ce que tu fais? Qu’est-ce que tu regardes? “Ils disent,” Papa, tu dois vérifier ça. “Je me suis approché et j’ai vu qu’ils regardaient [a Cory in the House] playthrough, et je secouai juste la tête. Ce jeu était responsable de mon loyer. Ils ne croyaient pas que j’y travaillais. J’ai dû aller chercher une copie dans le garage. À ce jour, c’est la chose dont mes enfants aiment parler à leurs amis. »

Les jeux portables étaient le premier emploi de Segawa dans l’industrie des jeux. Il décrit le studio comme un «hachoir à viande», où les projets étaient assignés dans des délais ridicules. Au total, Cory In The House a mis sept mois à sortir, ce qui était courant pour les jeux DS de la société. «J’ai la chance de pouvoir y repenser et de sourire maintenant», rit Segawa. “Je me souviens avoir été assez stressé à l’époque.”

James Lutz, qui a fait de l’animation sur Cory à la Chambre, venait de terminer ses études à l’Art Institute de Seattle lorsqu’il a signé avec Handheld. Immédiatement, il a été jeté dans une culture de bureau pleine d’autres enfants tout droit sortis de l’université. Fonctionnellement, cela signifiait beaucoup de problèmes. “L’industrie des jeux était le Far West au début des années 2000”, a-t-il déclaré. “Vous vous inscriviez à peu près pour des heures supplémentaires pour devenir une partie assez normale de votre vie.”

Au début, alors qu’il se mouillait encore dans un studio de développement, Lutz s’est retrouvé en ligne pour un rôle de chef d’équipe, simplement parce qu’il avait environ trois mois d’expérience totale de plus que le reste de ses pairs. «J’ai couru avec», se souvient-il. C’était vraiment logique. Cory in the House est un spectacle sur un adolescent anarchique qui a élu domicile à la Maison Blanche; on pourrait dire que Handheld suivait son propre avilissement hiérarchique.

Cory dans la collection lâche de mini-jeux de la Maison se sent détaché de toute pratique de conception de base. Ce n’est pas inattendu, si vous connaissez le passé. Sept mois, ce n’est pas assez pour fabriquer un produit de qualité, peu importe à quel point une équipe de conception est ambitieuse ou bien intentionnée. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’était la longueur considérable que des gens comme Lutz et Segawa étaient obligés d’employer pour respecter la date d’expédition. Segawa m’a d’abord dit que les mini-jeux de Cory in the House étaient empruntés à des pièces de rechange que l’équipe avait trouvées dans d’autres projets, mais Lutz est allé encore plus loin.

«L’ensemble du jeu, et pas seulement les mini-jeux, a été recouvert d’une technologie que nous avions utilisée sur tous nos autres jeux DS à ce stade. La majorité de l’art a été créé à partir de zéro, ce qui a aidé à cacher une partie de la réutilisation, mais pas vraiment », a-t-il déclaré. «Au moment où nous avions fini de faire de Cory la qualité des jeux Nintendo DS s’améliorait à un rythme assez rapide. Quelques autres studios se sont montrés très créatifs avec un contenu sous licence similaire, donc les gens étaient moins intéressés par ce que nous faisions. »

Personne à qui j’ai parlé ne prétendrait que Handheld a favorisé un environnement de travail particulièrement sain. Les heures supplémentaires constantes deviennent lentement un tabou dans ce secteur. Mais Lutz, comme Segawa, est capable de se remémorer avec émotion une partie de la crise, de la même manière que je garde quelques souvenirs scintillants de l’année que j’ai passée à travailler dans une pizzeria.

«L’entreprise a reçu de l’argent de façon assez régulière, mais les attentes étaient toujours hors de toute portée réaliste», dit-il. «Cette frustration a également donné aux employés un lien qui est assez difficile à expliquer, traversant constamment le feu ensemble, a forgé des relations assez solides.»

C’est ce qui se passe au début de la vingtaine. Vous êtes jeune et (généralement) toujours libéré des devoirs parentaux, de l’équité en matière de retraite et du sens d’un vétéran de la façon dont un bureau est censé fonctionner. Dans cet esclavage, il y a la liberté. Lutz a décrit le siège de Handheld d’une manière qui me rappelle une salle de dortoir pendant la semaine des finales. “Nous avons passé une tonne de temps au pub local, faisant des pauses pour se battre les uns contre les autres dans le parking avec du matériel GN, un concours de consommation de sirop pour le petit-déjeuner et un défi de manger des crackers animaux qui s’est terminé sans cérémonie”, dit-il . Une fois, ils ont volé des traîneaux à une entreprise voisine et ont décollé pour une petite colline près du bureau. Tout pour briser la tension des délais constants.

Lutz dit qu’il a appris tôt à arrêter de lire les critiques de son travail. Tout le monde chez Handheld était attaché à l’idée de créer un produit respectable, mais vous ne pouvez être configuré que pour échouer tant de fois avant de réaliser que le correctif est en place. Finalement, dit-il, tout le monde a commencé à traiter le studio comme «juste un travail. ” «Je regrette honnêtement de prendre la plupart des choses aussi au sérieux que moi», ajoute-t-il.

La résurgence de la mémoire de Cory à la Chambre a servi de mini-réunion pour les ex-Handhelders. De vieux collègues se reconnectent sur Facebook, alors qu’ils assistent au deuxième acte d’un jeu qui n’a jamais eu de chance en premier lieu. “C’est fou de penser au jeu de trouver cette toute autre vie sans que nous puissions jamais le planifier”, a conclu Lutz. “Je sais que Disney Channel était très populaire auprès des préadolescents à l’époque, donc cela ne m’étonne pas qu’il soit pertinent pour tant de gens, mais je n’aurais jamais supposé que leur nostalgie aurait inclus le jeu.”

Je fais partie de ces préadolescents dont Lutz parle, et j’avais l’impression d’avoir une compréhension native de ce que Cory à la Chambre inspire à mes proches. Pour moi, c’est la chaleur désarmante de tous les terribles jeux sous licence auxquels nous jouions quand nous étions enfants, croisée avec l’ironie mortelle qui semble couvrir toutes les blagues sur Internet, en particulier celles qui concernent les médias pour enfants. Dans ce contexte, je ne m’attendais pas à tendre la main à Yalik3that, le Redditor responsable du sanctuaire Cory in the House, et à trouver le seul et peut-être le seul mégafan authentique de la série.

Capture d’écran: Yalik3that (Reddit)

Voici comment il me l’a expliqué: c’était à la fin des années 2000, et il venait d’acheter une DS pour jouer à Pokémon Platinum. Pour célébrer, son ami lui a acheté une copie de Cory dans la maison comme une plaisanterie. Il n’a jamais fini par jouer beaucoup de Pokémon, mais la cartouche Cory in the House est restée dans sa DS pendant des semaines. “Bien que je comprenne que Cory in the House est maintenant un mème, à l’époque, c’était juste un jeu amusant et stupide qui m’a fait rire avec ces one-liners classiques”, m’a-t-il dit. “En tant que personne qui apprécie le sens de l’humour fourni par le spectacle, le jeu lui-même reflétait assez bien la comédie.”

Aujourd’hui, Yalik3 dit qu’il prévoit un autre article qui présente un tout nouveau sanctuaire. Les rédacteurs lui ont envoyé une tonne de souvenirs de Cory dans la maison après qu’il soit devenu viral. Il veut tout montrer, comme le conservateur officiel d’une émission de télévision qui n’a jamais été censée être commémorée. Que cela témoigne du travail effectué par Handheld Games. Les jeux vidéo sont des créations étranges. Vous ne savez jamais qui vous allez toucher, même si vous essayez de lancer un mini-jeu de ballon chasseur dans un spin-off de That’s So Raven.

“Ce match a étrangement eu un impact assez important sur ma vie”, a déclaré Yalik3that. “Je suis heureux de voir qu’il est toujours reconnu, ne serait-ce qu’en tant que mème.”

