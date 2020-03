Comment créer la baguette en bambou à partir d’Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons Il a des tonnes de contenu à offrir. Bien que dans la situation mondiale actuelle, nous ayons beaucoup plus de temps à utiliser dans les jeux vidéo, il est très facile de se perdre entre les recettes, les animaux et les fossiles, nous continuons donc à percer tous les secrets cachés dans le jeu afin que vous ayez toutes les informations à la disposition d’un cliquez. Bien que cela ne fasse rien, nous vous apprenons comment obtenir l’insaisissable Taimén, aujourd’hui nous entrons dans le monde merveilleux et magique des baguettes.

Ce nouvel objet qui fait ses débuts dans cet épisode de la saga Animal Crossing nous permet d’alterner entre différents ensembles de vêtements pour pouvoir recréer les transformations de Sailor Moon, par exemple. Ou tout simplement, cela nous permet d’avoir à portée de main chaque fois que nous en avons besoin, une tenue spécifique, sans avoir à accéder aux armoires et penderies que nous avons dans le jeu. Soit dit en passant, saviez-vous que les réfrigérateurs et autres objets servent également de “placard” et nous permettent de changer de vêtements?

Baguette en bambou d’Animal Crossing: New Horizons… où trouver la recette? De quels matériaux ai-je besoin?

Nous ne tournons pas autour du pot et nous n’avons pas l’intention de perdre votre temps. La recette de la baguette en bambou Animal Crossing: New Horizons n’a pas de moyen concret de venir. Il nous est parvenu dans une bouteille avec un message, allongé sur la plage de notre île. En ce qui concerne les matériaux, nous sommes confrontés à l’une des baguettes les plus faciles à fabriquer, car nous avons besoin de six tiges de bambou de printemps et de trois éclats d’étoiles. Le premier est obtenu en abattant du bambou, un arbre qui n’est pas trop compliqué à trouver lors de nos visites d’îles aléatoires via Nook Coupons. Les fragments d’étoiles, comme vous l’avez vu dans la vidéo de notre chaîne YouTube jointe un peu plus haut, sont obtenus en faisant des voeux lors des douches d’étoiles (juste utilisez le joystick droit pour regarder le ciel et appuyez sur A pour faire un vœu, les fragments d’étoiles et de constellations, ils apparaîtront le lendemain matin sur la plage).

Dans l’image que nous avons jointe, vous pouvez voir l’apparence de cette baguette, ainsi que les matériaux qu’ils nous demandent (juste au cas où vous ne nous croiriez pas). Une fois que nous avons fait notre première baguette, Nous débloquons une nouvelle fonctionnalité dans les placards: la possibilité de créer et de sauvegarder des ensembles. Ces ensembles sont stockés dans la “mémoire” de notre baguette et nous permettent d’avoir un accès direct à différentes tenues à montrer à nos collègues. Le menu de navigation pour personnaliser nos sets est assez accessible et intuitif, alors n’hésitez pas à sauvegarder autant de sets que vous le souhaitez. Bien sûr, soyez prudent, car les vêtements et accessoires que nous utilisons pour stocker un ensemble ne sont plus disponibles pour nous de les mettre en dehors de cette fonction, il est donc possible que nous ayons besoin d’un autre pantalon, costume ou lunettes pour le remplacement. Ensuite, nous vous laissons une petite galerie pour voir notre toute nouvelle baguette en bambou en action:

Vous avez vu le merveilleux Sailor Samurai, avec le pouvoir de donner de mauvaises vibrations et de se comporter comme un vieux vert. Maintenant, nous vous laissons la transformation de l’incroyable garçon chenille et l’histoire tragique de la façon dont il est redevenu un enfant ordinaire. Chaque fois que vous partagerez cette nouvelle, ce sera un moyen de rendre hommage à l’incroyable garçon chenille:

Nous espérons que vous avez aimé ce petit guide sur les matériaux nécessaires pour obtenir la baguette en bambou d’Animal Crossing: New Horizons. Petit à petit, nous continuerons à apporter plus de contenu sur les recettes, comment les obtenir et tout ce qui concerne ce dernier épisode de la saga Animal Crossing pour la console hybride Nintendo.

