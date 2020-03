Comment créer la ville de jeux vidéo parfaite? Nous vous disons ce qui différencie le mieux

Un regard léger sur les défis auxquels les développeurs sont confrontés pour créer des villes que nous voulons explorer

Les villes sont un élément commun à de nombreux jeux vidéo. Selon le titre, le joueur est destiné à construire, visiter et même habiter ces villes. Certains d’entre eux ne sont guère plus qu’un ornement dans le monde du jeu; mais dans d’autres œuvres, ils gardent plus d’intérêt, devenant presque un personnage de plus dans l’histoire du jeu lui-même. Pensez auRavissementde BioShock. Une ville qui sert de scène à l’histoire et en même temps de moteur qui la anime, nous invitant à voir ce qui est arrivé à la métropole submergée prometteuse et présentant des détails effrayants morsure par morsure et quartier par quartier.

La relation des joueurs avec les villes des jeux vidéo va de son élaboration à l’habitabilité.

Aujourd’hui, nous voulons consacrer un texte à ce scénario naturel et en même temps étranger que sont les villes de jeux vidéo. Parlons de certaines des particularités de ces scénarios et pourquoi certaines villesils sont tellement mémorables; et nous le ferons avec certains des meilleurs emplacements que ce média nous a donné.

I. Des villes fictives pour des histoires “réelles”Au contraire qu’avec les villes issues du monde réel, qui se sont construites peu à peu, selon leurs circonstances et pour les habitants qui vivent en elle; Les villes de jeux vidéo sont généralement construites autour d’une seule figure: le joueur, et ont généralement un objectif très spécifique qui consiste normalement à guider ce joueur à travers un espace immersif.Ces villes sont des abstractions, une sorte de mirage qui cache sa véritable nature interactive et nous invite à continuer à parcourir ses cartes et son histoire.

Ces environnements peuvent être basés sur des villes réelles, telles que Los Santos simulant Los Angeles dans GTA V, ou Tokyo de Persona 5; à des endroits totalement fictifs.

La création de ce mirage est un objectif difficile à atteindre, car les humains sont habitués à vivre dans ces espaces et sont des experts pour détecter quand quelque chose ne va pas. Alors définissezDarran Anderson, écrivain spécialisé dans les mondes fictifs. Pour l’auteur, ces villes imaginaires parviennent à nous transporter dans leur réalité à travers un message. Nous pourrions traduire ce message dans les jeux vidéo comme la capacité de nous introduire dans son histoire, ou sa capacité à constituer la scène où l’action se déroule.

Pour donner un exemple, réfléchissons à la ville deYharnamà l’intérieur de Bloodborne. Yharnam est un chaos architectural: des impasses, des hauteurs dénuées de sens et une morphologie cauchemardesque nous empêchent de le voir comme un lieu où nous pouvons vivre. Cependant, cela fonctionne parce qu’il nous raconte le match. Au titre deFromSoftwareLa ville est le cadre idéal pour affronter la folie et la paranoïa que vivent ses habitants. De même, la ville blanche de Mirror’s Edge, en substance, n’est rien de plus que des plates-formes entrelacées; mais si nous nous arrêtons une seconde et regardons en bas, nous verrons des véhicules et des passants; Ce que nous utilisons pour nous déplacer, ce sont des clôtures, des bancs et des échafaudages, des choses que nous traversons jour après jour. Votre maquillage est parfait.

II. Urbanisme clavier et souris: la ville comme terrain de jeuAlors que la ville a une signification dans le monde du jeu est importante, les villes dans les jeux vidéo sont encore un autre scénario; s’ils ne remplissent pas leur fonction de scénario de jeu, ils échouent dans leur mission initiale. C’est pourquoi on voit tant de villes “artificielles” dans les jeux vidéo, la priorité reste le gameplay. Mais nous pouvons y parvenir sans entraver l’immersion du joueur dans ces espaces.Konstantinos Dimopoulos, concepteur urbain de jeux vidéo, évoque le sujet d’un de ses articles.

Pour le designer grec, l’essentiel est d’utiliser l’imagination avec les espaces urbains qu’une ville peut avoir à sa disposition. Par exemple, profitez des espaces publics ouverts pour les combats de masse; distribuer des balcons et des parties hautes pour un mouvement rapide; ou placez les zones d’interaction avec les PNJ dans des endroits morts. Ce ne sont que de simples propositions suivies de nombreux jeux, quiaider à colorerAux villes que nous avons visitées.

Passant à un cas spécifique, nous pouvons penser à la ville deDunwalldu premier Dishonored. Dans les niveaux dans lesquels nous visitons la ville, nous pouvons voir une division verticale entre les zones terrestres et les balcons et les toits de la partie supérieure. La zone inférieure est préparée pour les combats, elle est située sur de larges rues où nous nous déplaçons pendant les combats; Mais il a plus d’ennemis. Ces zones sont adorées avec des magasins fermés et divers accessoires qui nous rendent difficiles à passer, mais cela nous donne une couverture. La zone supérieure est préparée pour la navigation sur la carte et la furtivité; Il contient également l’épaisseur de la plate-forme de chaque niveau et il n’y a pratiquement pas d’objets.

III. Le décor le plus élaboré: la ville comme scèneL’un des aspects les plus critiqués des villes dans de nombreux mondes de fiction, en particulier dans les jeux vidéo, est le sentiment d’artificialité; comment nous trouver dans un plateau de tournage. Tous les jeux vidéo n’en ont pas besoin, ni toutes les villes ne doivent être des copies fiables de la réalité, mais elles peuvent contribuer à l’expérience.

La structure de la ville 17 est concentrique par rapport à son bâtiment capitole. Une structure idéale pour créer des repères.// Image: Medium; Konstantinos Dimopoulos.

Considérez, par exemple, commentVille 17La saga Half-Life ressemble à une vraie ville et non à un simple scénario. Il en est ainsi, même en dépit de la situation dans laquelle la ville se trouve dans le jeu vidéo, en raison de la structure de l’espace et de l’utilisation intelligente des scripts par Valve.

La ville de Beauclair est un autre exemple de la façon dont une structure inspirée par la réalité et le sentiment de mouvement contribuent à créer une ville «vivante»

La ville est structurée comme une carte circulaire, avec un grand point de référence – la citadelle – autour duquel des subdivisions sont créées; mais il maintient une topographie et ces divisions ont du sens. Les développeurs placent des moments d’interaction avec les PNJ et les scènes de script à des moments où le joueur ne peut pas les éviter, donnant la vraie sensation d’oppression de ces PNJ et leur apparence nous aide à nous asseoir à leur place dans un environnement familier. Faites-nous croire qu’il y a des gens qui y vivent. Des villes commeBeauclairdans The Witcher 3, ils obtiennent le même effet de manière similaire et sans grande interaction.

IV. Encore un personnage: la ville comme élément narratifPour clore ce texte, nous aimerions parler de l’idée de la ville en tant que personnage. Lorsque nous parlons de ces scénarios de cette manière, nous nous référons à leur poids dans le récit du jeu etla complexité de la relation entre le joueur et la scène. De nombreuses villes sont plus qu’une scène et nous aident à représenter des éléments narratifs; telles que les conséquences dans les actions du joueur, ou comme un point sur lequel exposer certains des thèmes de l’œuvre.

On pourrait décrire un personnage, fictif ou réel, comme une entité intervient dans l’action narrative d’une œuvre. Dans les jeux vidéo, nous avons généralement des différences entre le joueur et les personnages incontrôlables – le PNJ fidèle – une définition qui peut être appliquée à de nombreuses villes dans le jeu vidéo.

Sauvons, encore une fois, leDunwallde Dishonored. L’atmosphère de cette ville sert à nous initier à l’histoire de la décadence et de la vengeance dans laquelle le jeu vidéo nous implique; mais son incidence dans l’histoire ne s’arrête pas là. En fonction des actions du joueur et de la façon dont nous accomplissons les différentes missions, l’apparence de cette ville changera; Avec cet aspect, la mécanique qui l’entoure varie et comment cet espace intercède dans nos missions. Il se comporte d’une manière plus proche d’un PNJ que d’un simple scénario.

Il y a beaucoup plus de perspectives à travers lesquelles voir les villes du jeu vidéo, presque autant que leurs propres villes sont représentées; mais nous voulions nous concentrer sur ces trois points pour représenter trois des points de vue – à nos yeux – les plus intéressants. Nous avons également laissé de bons exemples, c’est pourquoi nous vous invitons à partager ce que sont pour vous, nos lecteurs, les villes les plus emblématiques de cet environnement. Nous espérons que vous avez trouvé cette petite visite intéressante.

