Comment débloquer de simples serrures jaunes avec un crochet – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur la façon de déverrouiller de simples serrures jaunes avec le crochet dans le remake de Resident Evil 3.

Le remake de Resident Evil 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et c’est un autre récit magistral de Capcom, malgré la résistance étant un ennui d’un mode multijoueur. C’est “plus bourré d’action” que son noble prédécesseur avec Leon et Claire, mais c’est toujours une épreuve terrifiante vu que vous êtes confronté à un char mort-vivant, à des monstres ressemblant à des araignées qui se forcent dans la gorge et à des zombies normaux qui sont des maîtres à esquiver les balles. Vous pouvez vous faciliter la vie en ramassant toutes les aides en vue, mais pour ce faire, vous devrez trouver le crochet pour déverrouiller de simples serrures jaunes.

Tout comme son prédécesseur, il y a beaucoup à trouver dans le remake de Resident Evil 3 à partir de pierres précieuses rouges, vertes et bleues, jusqu’à des sacs de poche afin que vous puissiez rentrer plus dans votre inventaire d’herbes, grenades, munitions et armes. Certaines des choses que vous pouvez trouver sont complètement facultatives et donc faciles à manquer, alors qu’il existe des outils qui sont inévitables tels que le tuyau nécessaire pour éviscérer un incendie.

Le crochet est un outil incontournable comme les coupe-boulons, et vous pourrez l’utiliser pour déverrouiller chaque simple serrure jaune que vous rencontrez avec Jill Valentine.

Où trouvez-vous le crochet dans le remake de Resident Evil 3 Nemesis?

Vous trouvez le crochet dans le remake de Resident Evil 3 Nemesis simplement en progressant dans le récit.

En fin de compte, le crochet de verrouillage Resident Evil 3 Remake se trouve dans une boîte que vous ouvrez en examinant.

Cette boîte est inévitable car elle fait partie d’une cinématique et l’outil à l’intérieur est nécessaire pour accéder à un nid grotesque plein de disjoncteurs que vous devez réinitialiser afin de terminer le puzzle ferroviaire.

Les étapes pour obtenir le crochet sont essentiellement les suivantes:

Trouvez le tuyau dans la boutique de beignets et combinez-le avec la bouche d’incendie pour vous débarrasser du feu

Progressez dans la ruelle et entrez dans le garage où vous trouverez les coupe-boulons

Utilisez les coupe-boulons sur la porte dans laquelle le bruit a émané derrière, puis suivez le chemin des lumières et d’autres signaux de jeux vidéo

Vous rencontrerez des chiens féroces et vous devrez esquiver des zombies, mais vous finirez par trouver un cadavre tenant une boîte

Approchez-vous simplement du cadavre pour déclencher une cinématique puis examinez la boîte via votre inventaire

Comment débloquer de simples verrous jaunes dans le remake de Resident Evil 3

Les verrous jaunes simples dans le remake de Resident Evil 3 sont déverrouillés en ayant le crochet dans votre inventaire.

Une fois que vous avez trouvé le crochet, revenez à la boutique de beignets et partout ailleurs dans le remake de Resident Evil 3 pour déverrouiller tous les simples verrous jaunes que vous aviez précédemment trouvés.

Tous ces étuis et casiers verrouillés seront désormais disponibles pour vous permettre de trouver des objets à l’intérieur.

