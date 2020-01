Comment débloquer Oathkeeper et Oblivion au lancement du DLC ReMIND – HITC

Square Enix

Les fans de Kingdom Hearts 3 ont discuté des exigences de déverrouillage supposées pour Oathkeeper et Oblivion lors du lancement de ReMIND.

Le DLC ReMIND pour Kingdom Hearts 3 sera lancé la semaine prochaine sur PlayStation 4 uniquement car il arrivera plus tard sur Xbox One en février. Alors que de nombreux fans sont naturellement excités de pouvoir jouer Sora une fois de plus avec Roxas, Aqua et surtout Kairi pour la première fois, certains fans sont préoccupés par les exigences de déverrouillage signalées pour les keyblades Oathkeeper et Oblivion.

Bien qu’il ait ajouté un mode critique il y a quelque temps, le DLC ReMIND pour Kingdom Hearts 3 fournira des difficultés supplémentaires qui seront comparables aux modes célèbres Heaven and Hell de la série Devil May Cry. Il est également livré avec des combats de boss et des scénarios supplémentaires, ainsi qu’une mise à jour gratuite qui ajoutera Oathkeeper et Oblivion.

Cependant, alors que ces deux keyblades attendus depuis longtemps feront partie de la mise à jour gratuite plutôt que du pack DLC ReMIND, les fans devront apparemment passer à travers des cercles plutôt difficiles pour les déverrouiller.

Comment débloquer Oathkeeper et Oblivion dans Kingdom Hearts 3

Les fans auront besoin des pages Proof Of Promises et Proof Of Time Past pour déverrouiller Oathkeeper et Oblivion dans Kingdom Hearts 3.

Ces deux pages ont été ajoutées au jeu dans la mise à jour 1.05 qui a été marquée par l’arrivée du mode critique.

Afin d’obtenir la preuve de promesses spéculée pour déverrouiller Oathkeeper, vous devrez photographier les 90 emblèmes porte-bonheur dans tous les mondes originaux de Disney et Square Enix.

L’exigence ci-dessus prend du temps mais est réalisable lorsque vous suivez des guides en ligne, tandis que l’obtention du Proof Of Times Past est beaucoup plus difficile.

Beaucoup d’entre nous se sont plaints que Kingdom Hearts 3 était beaucoup trop facile au lancement, mais vous ne pourrez pas dire que lorsque vous recherchez le Proof Of Times Past, vous devrez terminer le jeu en mode critique (cela ne veut pas inclure les boss de fin de partie).

C’est l’exigence de terminer le jeu en mode critique qui a bouleversé la plupart de la communauté du jeu car cela semble tout à fait injuste.

Bien que les exigences ci-dessus pour déverrouiller Oathkeeper et Oblivion aient été partagées par la communauté sur des forums tels que Reddit, il est important de noter que ce ne sont que des spéculations pour le moment car Square Enix n’a rien confirmé.

Cela étant dit, nous serions surpris si les pages n’étaient pas des conditions pour que les keyblades soient déverrouillés car ils doivent avoir un but.

Kingdom Hearts 3 est disponible sur PS4 et Xbox One.