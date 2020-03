Comment débloquer Saitama dans le jeu One Punch Man

Capture d’écran: Bandai Namco (Steam)

One Punch Man: A Hero Nobody Knows, un jeu de combat ostensiblement sur One Punch Man et ses amis, est sorti la semaine dernière pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez jouer avec toutes sortes de favoris des fans de l’univers étendu de One Punch Man, notamment Silverfang, Metal Bat, Tank Top Tiger et, bien sûr, Mumen Rider. Vous déverrouillez ces personnages rapidement, mais Saitama – One Punch Man lui-même – n’est pas initialement disponible dans le mode de combat gratuit du jeu. Et le déverrouiller est une sorte de doozy.

Pour débloquer One Punch Man, vous devez d’abord faire progresser votre personnage personnalisé (le mien est «Averageman», pour mémoire) en classe B dans le mode histoire. Commencez par augmenter votre niveau de contribution à 3000, ce que vous pouvez faire en effectuant des missions secondaires à la succursale de l’Association. Une fois que vous aurez atteint 3000, vous recevrez un e-mail de la Hero Association, vous demandant une sauvegarde. Dirigez-vous vers le siège de l’Association et prenez la mission principale de l’histoire «Assurer la protection et effectuer une évacuation».

Les fans du manga et de l’anime reconnaîtront ce qui se passera ensuite. Vous entrez dans une ruelle et tombez sur Genos, doublé. Il est contre Mosquito Girl, et au bord de la défaite, après avoir baissé sa garde. Ceci étant un jeu vidéo, il demande votre aide. Si vous pouvez survivre contre Mosquito Girl pendant 30 secondes – elle peut vous sortir en quelques coups sûrs, si vous ne faites pas attention – Saitama se présentera et sauvera la situation. (Dans un écart de cote G par rapport au matériau source, il est entièrement habillé pour toute la scène.)

Capture d’écran: Bandai Namco (Kotaku)

Appuyez sur L1 pour engager Saitama dans le combat, puis effectuez une attaque de base pour gagner instantanément. (Dans les batailles, Saitama est invincible et peut éliminer n’importe quel adversaire en un coup.) Pour vos efforts, votre personnage deviendra un héros de classe B nouvellement créé, mais, désolé, vous n’aurez pas encore débloqué One Punch Man.

Après avoir atteint la classe B, vous devrez augmenter votre niveau de contribution à 4000. Une fois que cela se produira, vous recevrez un autre e-mail de la Hero Association. De là, retournez au siège de l’Association des héros et prenez la mission «Vaincre le monstre qui est apparu en ville». Au moment où vous vous présentez, Genos et Saitama se tiendront au-dessus d’un monstre vaincu. Des cinématiques s’ensuivent, puis Saitama force Genos, son disciple, à affronter un disciple: vous.

La première tâche de Genos pour vous est de lutter contre un méchant appelé Vicious Monster. Sans aucun doute, c’est le combat le plus difficile du jeu jusqu’à ce point. Si vous rencontrez des problèmes, appuyez simplement sur L1 pour passer à Genos. Utilisez ses attaques cyborg-Dragon Ball hilarantes et puissantes pour obtenir un avantage au combat. La victoire débloquera la zone Backstreet sur la carte.

Vous n’avez toujours pas déverrouillé One Punch Man, mais c’est là que vous pouvez déverrouiller One Punch Man.

Vous voyez cette flèche? C’est là que se trouve l’évaluateur. Capture d’écran: Bandai Namco (Kotaku)

Commencez par visiter l’évaluateur. Après qu’il vous ait remercié et vous ait fait un cadeau, vous recevrez un autre e-mail de la Hero Association vous demandant de revenir au siège. Lorsque vous vous retournez, vous serez pris en embuscade par Overbearing Monster. Survivez pendant 20 secondes et Saitama réapparaîtra et le sortira d’un coup de poing. Après ce combat, un autre combattant, Enthusiastic Monster, apparaîtra. Pour celui-ci, vous avez le contrôle de One Punch Man dès le début. Vous savez ce qu’il faut faire.

Une cinématique plus tard, et…

Capture d’écran: Bandai Namco (Kotaku)

Tout compte fait, j’ai joué environ quatre heures et demie du mode histoire dans le jeu One Punch Man avant de débloquer One Punch Man.

Plus de coups normaux consécutifs:

