Comment désactiver la lecture automatique de Netflix sur iPhone, PS4 et tous les appareils – arrêtez les aperçus gênants lors de la navigation maintenant! – HITC

Netflix

Comment désactiver la lecture automatique de Netflix sur iPhone, PS4 et tous les autres appareils afin que vous puissiez arrêter les aperçus gênants des émissions tout en parcourant les films et les séries.

Netflix est l’une des meilleures applications d’abonnement disponibles grâce à sa pléthore de contenus. Certes, il n’est peut-être pas aussi nostalgique que le service Disney Plus qui devrait arriver au Royaume-Uni en mars, mais il a des dizaines de grandes séries telles que The Witcher. Cela étant dit, la lecture automatique a toujours été un problème grâce à ses aperçus ennuyeux. C’est la raison pour laquelle c’est une bonne nouvelle que vous puissiez désormais le désactiver pour iPhone, PlayStation 4 et tous les autres appareils sur lesquels vous regardez le contenu de l’application.

Il y a encore beaucoup de choses à venir sur Netflix en février avec Better Call Saul saison 4, Dragon Quest Your Story et les classiques Starship Troopers. Le service d’abonnement n’a jamais manqué de contenu, mais vous seriez curieux si vous n’avez jamais trouvé ses aperçus ennuyeux lors de la navigation.

Heureusement, vous pouvez désormais désactiver la lecture automatique sur PS4, iPhone et tous les autres appareils sur lesquels vous regardez le contenu du service.

Qu’est-ce que la lecture automatique de Netflix?

La lecture automatique pour Netflix est une fonctionnalité qui lit automatiquement les extraits / bandes-annonces tout en parcourant le catalogue de films et de séries de l’application.

En bref, il est responsable de presque tous les films et séries diffusant un clip ou une bande-annonce insupportablement bruyant lorsqu’ils planent sur leur nom.

Ces brefs aperçus peuvent être utiles pour déterminer si l’émission sera quelque chose que vous apprécierez, mais ils ont été considérés par beaucoup comme ennuyeux en raison de leur intensité et de leur intrusion.

En plus des aperçus lors de la navigation dans le catalogue, il existe également une lecture automatique lorsque vous regardez des séries. Cela lit automatiquement le prochain épisode.

Pour ceux qui préfèrent ne pas supporter les aperçus bruyants et ne pas être automatiquement nourris d’un autre épisode d’une série déjà addictive, vous découvrirez ci-dessous comment désactiver la lecture automatique de Netflix.

Comment désactiver la lecture automatique de Netflix

Vous devez vous connecter à Netflix sur un navigateur Web pour désactiver la lecture automatique.

Après vous être connecté à votre compte Netflix, vous devez ensuite sélectionner Gérer les profils et cliquer sur celui pour lequel vous souhaitez désactiver la lecture automatique.

Pour désactiver les aperçus, il vous suffit de décocher les aperçus de lecture automatique lors de la navigation sur tous les appareils.

En ce qui concerne l’arrêt de la lecture automatique de chaque épisode suivant, vous devez décocher l’option Lecture automatique du prochain épisode d’une série sur tous les appareils.

Les modifications apportées à ces paramètres prendront effet sur tous les appareils, de sorte que les aperçus ne devraient plus se produire sur PlayStation 4, iPhone et tous les autres appareils sur lesquels vous regardez Netflix via l’application.

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur la façon de désactiver la lecture automatique pour Netflix.

