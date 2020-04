Comment désactiver le crossplay sur Warzone pour Xbox One et PS4 – HITC

Un guide sur la façon de désactiver le crossplay sur Call Of Duty Warzone pour Xbox One et PS4.

Call Of Duty Warzone est l’un des jeux les plus populaires en ce moment grâce à la popularité de la série et à la nécessité pour tout le monde de rester à l’intérieur. Bien qu’il y ait eu des rapports selon lesquels Activison prévoit des événements de type Fortnite pour changer le jeu, un point de mécontentement majeur provient actuellement du jeu croisé avec les joueurs Xbox One et PlayStation 4 qui cherchent à le désactiver.

Bien que de nombreux joueurs de course de maître attribueront le mécontentement au clavier et à la souris simplement supérieurs aux contrôleurs, de nombreux joueurs PS4 et Xbox One abandonneraient le crossplay pour Call Of Duty Warzone en raison de tricheurs PC.

Si vous souhaitez vous joindre à l’abandon du mouvement croisé en raison de tricheurs sur PC ou jouer strictement contre des personnes sur votre console, vous découvrirez ci-dessous comment limiter vos capacités multijoueurs.

Comment désactiver le crossplay de Call Of Duty Warzone sur PS4

Démarrez Call Of Duty Warzone sur votre PS4

Passer aux options

Accéder à l’onglet Compte

Recherchez l’option de jeu croisé et passez-la de Activé à Désactivé

Comment désactiver le crossplay pour Call Of Duty Warzone sur Xbox One

Vous pouvez désactiver le crossplay pour Call Of Duty Warzone sur Xbox One en désactivant l’option multijoueur dans Paramètres et Compte.

Cependant, même s’il désactive le jeu croisé, les joueurs de Warzone sur Xbox One se plaignent que le jeu continue de demander que le jeu croisé soit activé.

YouTuber LaserBolt a téléchargé une vidéo détaillée sur la façon de désactiver le jeu en ligne avec des personnes extérieures au Xbox Live, mais cela a ses propres problèmes.

Malheureusement, les joueurs PlayStation 4 et Xbox One se plaignent qu’il faut plus de temps pour trouver des matchs lorsque le jeu croisé est désactivé. C’est probablement parce que l’option est activée par défaut et donc l’option la plus populaire.

Dans d’autres nouvelles, Stranded Deep est-il multijoueur sur PS4 et Xbox One? Voici combien cela coûte!