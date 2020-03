Comment effectuer plusieurs tâches en jouant à Animal Crossing: New Horizons

Capture d’écran: Nintendo (Kotaku)

Animal Crossing: New Horizons a pris le monde d’assaut. Le jeu a inondé les médias sociaux (et ce site Web même). Cela a brisé les records de vente de Switch au Japon. Même Brie Larson adore ça. Maintenant, ce n’est pas une mauvaise chose. Étant donné à quel point le monde réel est affreux en ce moment, il est agréable d’avoir un paradis aux couleurs pastel auquel nous pouvons tous nous échapper à tout moment.

Mais New Horizons est aussi un jeu très stressant. Tom Nook augmente votre dette d’environ un million de fois, comme dans les 20 premières minutes. Les araignées courent après vous à une vitesse vertigineuse. Et ne me lancez même pas sur la façon dont certains citoyens de l’île peuvent être passifs et agressifs. (Ils auraient dû appeler ce jeu Crossing Animals, amirite?)

Ensuite, il y a le gros stresseur du monde réel. Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que je joue à New Horizons, je ne peux pas me départir du sentiment que je pourrais faire quoi que ce soit – littéralement n’importe quoi – autrement avec mon temps. Et c’est avec une quarantaine en cours. Comment me sentirais-je si les bars, les clubs, les restaurants, les gymnases, les musées, les cinémas, les salons de tatouage, les salons de manucure, les stations de métro, les salles de concert et tout ce qui valait le détour avaient encore des portes ouvertes? Serais-je même en train de jouer à ce jeu?

C’est une bonne chose, alors, que de faire d’autres choses pendant que vous jouez à New Horizons est très facile. Le jeu est pratiquement conçu pour le multitâche; il y a peu de moments qui appellent votre attention constante ou même instantanée. Il y a beaucoup de temps d’arrêt intégrés où il n’y a pas grand-chose à faire. (Note de l’éditeur: Ou si vous êtes comme moi, vous voudrez quelque chose à faire au lieu d’attraper sans cesse des poissons sans valeur pour moudre Nook Miles en attendant que quelque chose soit construit.) Voici quelques activités que vous pouvez jongler avec ce simulateur de vie minimalement exigeant. Bien sûr, je ne suis qu’un seul homme; Je ne peux pas énumérer toutes les façons dont vous pouvez effectuer plusieurs tâches en jouant à New Horizons. Si vous avez équilibré le jeu avec autre chose (parentalité, cuisine ou toute autre chose avec laquelle je n’ai aucune expérience), n’hésitez pas à partager vos hacks.

Réunions de travail

La pratique répandue de la distanciation sociale a envoyé des pans de la main-d’œuvre dans une situation de travail à domicile, où il est plus difficile de faire le travail mais plus facile de se distraire. De plus, la prolifération des applications de visioconférence, comme Zoom, rend trop facile de jouer à des jeux vidéo pendant un appel professionnel. (Note à l’éditeur: Je ne le ferais jamais.) Des jeux comme New Horizons sont idéaux ici. Vous pouvez toujours supprimer une conversation qui aurait pu facilement être un e-mail, mais vous ne courrez pas le risque de manquer cette seule instance où le patron vous demande votre avis.

Jeux de société

Certaines personnes prennent notoirement leur temps pour faire des mouvements dans les jeux de société. Vous pouvez tordre vos pouces pendant sept minutes pendant que vos amis se chamaillent sur les petits caractères d’un commerce de moutons et de bois contre du minerai. Ou vous pouvez lancer votre ligne dans les mers azurées de votre cay personnel. (Vous allez probablement attraper un autre bar, cependant.) Votre choix.

Écrans de chargement

Ce n’est un secret pour personne que les jeux en tant que service d’aujourd’hui ont des temps de chargement atroces. Avez-vous déjà assisté au processus de démarrage de The Division 2? Que diriez-vous de Destiny 2, un écrivain du jeu Kotaku Ethan Gach identifié comme un autre jeu multitâche? New Horizons est, de par sa nature, un ajustement parfait pour jouer pendant qu’un autre jeu démarre. Il est suffisamment engageant pour que vous ayez envie de jouer, mais assez peu vous pouvez immédiatement le déposer une fois que quelque chose de plus captivant est prêt. Alors au lieu de regarder votre vaisseau pendant six minutes et demie, allez replanter des arbres.

Blanchisserie

Jetez une charge dans le lavage. Plantez des arbres. Déplacez vos vêtements dans la sécheuse. Plantez encore des arbres. Sortez vos vêtements du sèche-linge. Attrapez quelques bugs. Pliez quelques chemises. Attrapez quelques bugs supplémentaires. Tu obtiens le point.

Jeux de stratégie

Nous avons tous un ami qui arrête les jeux de stratégie. Voici un exemple: j’ai commencé un jeu totalement à distance de Civilization V l’autre jour (woo, distanciation sociale!). Il a fallu environ deux heures pour faire 45 tours, un rythme qui ferait pleurer tout joueur de longue date de Civ. La bonne nouvelle est que, alors que mon seul ami exaspérant rendait la vie sensiblement pire pour cinq autres personnes, je déconnais dans New Horizons. D’une part, j’ai construit la mégalopole de Super Tokyo sous la domination d’Oda Nobunaga. De l’autre, j’ai déraciné et replanté une clairière entière de poiriers.

Séances d’entraînement de base

À ce stade, vous pourriez avoir une idée de ce que je vais suggérer. “New Horizons est idéal pour jouer entre les sets.” Eh bien, oui. Mais c’est aussi idéal pour jouer pendant les sets. Vous pouvez sans effort tenir le commutateur dans vos mains tout en faisant une planche. Faites-moi confiance quand je dis que vendre des coquilles sans réfléchir à Timmy et Tommy aide les secondes à passer. Et si vous faites quoi que ce soit avec des contractions concentriques – redressements assis, craquements, ce genre de choses – vous pouvez tenir le Switch devant votre visage. Cela fonctionne en deux temps. Premièrement, vous jouez à des jeux vidéo, ce qui est génial. Deuxièmement, il verrouille vos bras en place, ce qui rend plus difficile leur utilisation pour balancer le poids du haut de votre corps à travers ces répétitions atroces finales – quelque chose que tout expert en conditionnement physique vous dira est d’une très mauvaise forme.

Transport en commun

Un jour, nous pourrons recommencer. Un jour.

