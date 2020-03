Comment enregistrer dans Animal Crossing New Horizons – existe-t-il une sauvegarde automatique? – HITC

Un guide pour savoir comment enregistrer dans Animal Crossing New Horizons et une réponse pour savoir s’il existe ou non une sauvegarde automatique.

Animal Crossing New Horizons est maintenant disponible sur Switch, ce qui signifie que les fidèles de Nintendo ont de quoi apaiser leur ennui pendant l’auto-isolement. Il y a beaucoup de nouveaux villageois à connaître lorsque vous créez votre propre île paradisiaque qui fait ressembler le paradis à un dépotoir, mais avant de faire quoi que ce soit, vous voudrez d’abord savoir comment enregistrer et s’il existe ou non une sauvegarde automatique .

Il y a beaucoup à faire dans Animal Crossing New Horizons comme la pêche, la cueillette de fruits et – bien sûr – la recherche de villageois comme Isabelle. C’est beaucoup de travail, et vous seriez naturellement plus qu’un peu ennuyé si votre Nintendo Switch ou votre jeu venait à planter, ce qui entraînerait la nullité de tous vos progrès.

Donc, pour vous aider à ne plus menacer de la possibilité de perdre tout votre travail acharné en raison de circonstances malheureuses, vous découvrirez ci-dessous comment enregistrer et si la série a introduit l’enregistrement automatique.

Comment économisez-vous dans Animal Crossing New Horizons?

Vous appuyez simplement sur le symbole moins (-) sur votre console Nintendo Switch pour enregistrer dans Animal Crossing New Horizons.

Cela enregistrera manuellement votre fichier et votre île Animal Crossing New Horizons afin que vous n’ayez pas à vous soucier de perdre vos progrès lorsque vous éteignez votre Switch.

Cependant, la sauvegarde manuelle étant facile à oublier grâce au nombre de jeux qui n’en ont plus besoin, la série a-t-elle finalement reçu la sauvegarde automatique?

Animal Crossing New Horizons enregistre-t-il automatiquement?

Oui, Animal Crossing New Horizons a enregistré automatiquement pour la première fois dans l’histoire de la série.

Son introduction à l’enregistrement automatique signifie que vous n’avez pas besoin d’enregistrer manuellement Animal Crossing New Horizons toutes les 30 minutes de peur de perdre tout progrès que vous avez accompli.

Pourtant, bien que la fonctionnalité soit essentielle et bienvenue, nous vous recommandons de sauvegarder manuellement votre jeu après avoir fait des progrès importants ou juste avant d’éteindre votre Nintendo Switch. Il s’agit simplement d’une mise en garde pour vous assurer que vous n’aurez jamais à répéter certaines activités lorsque vous retournerez à votre fichier.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch.

