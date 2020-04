Comment est la tenue d’Aerith? Réponse à donner à la question Aerith! – HITC

La réponse que vous devriez donner dans le remake de Final Fantasy VII lorsqu’on lui a posé la question «comment est la tenue d’Aerith».

On estime que Final Fantasy VII Remake de Square Enix est la troisième exclusivité PS4 la plus vendue sur PSN, ce qui signifie que de nombreux joueurs sont sans aucun doute tombés sous le charme du cueilleur de fleurs Aerith. Pour quelque raison que ce soit, son design et son apparence époustouflants sont toujours moqués et critiqués, mais vous pouvez la charmer en répondant à la question «comment est la tenue d’Aerith».

Bien que beaucoup conviendraient que la meilleure fille du remake de Final Fantasy VII est la carotte pendante Jessie, Tifa et Aerith sont vos choix pour qui pratiquement faire l’amour ou faire en sorte que Cloud ressente des papillons. Ce qui signifie que le remake est à peu près le choix de Sophie pour ceux qui aiment à la fois le boxeur et la douce fille qui vous rappelle constamment qu’elle n’est pas une demoiselle.

Selon qui vous voulez que les papillons se sentent dans le nuage, vous voudrez répondre différemment à la question «comment est la tenue d’Aerith».

Comment est la tenue d’Aerith dans FF7 Remake

Il y a trois réponses à la question «comment va la tenue d’Aerith» dans le remake de Final Fantasy VII:

C’est d’accord

Semble confortable

Est-ce important ce que je pense?

La réponse que vous donnerez aidera à déterminer la probabilité de recevoir la cinématique semi-romantique avec Tifa ou Aerith au chapitre 14.

Comment répondre à la question de la tenue Aerith dans FF7 Remake

Vous voudrez dire «tout va bien» lorsque vous répondrez à la question sur la tenue Aerith dans le remake de Final Fantasy VII pendant le chapitre neuf.

C’est l’option que vous voudrez sélectionner en réponse à la question de la tenue Aerith si vous souhaitez lui donner des papillons Cloud au lieu de Tifa.

Le choix de son apparence confortable est une réponse neutre qui n’augmentera pas vos chances avec le cueilleur de fleurs ou le boxeur, tout en disant “cela importe-t-il ce que je pense” diminuera vos chances que Cloud tombe amoureux du fidèle.

Quand il s’agit de savoir qui choisir dans le remake, c’est à vous de décider, car la décision sera basée sur vos préférences.

Tifa est ouvertement plus agréable à l’œil, mais elle ressemble souvent à un robot essayant de passer pour humain. Pendant ce temps, Aerith est à la fois charmante, drôle et pleine de vie, mais elle n’est pas une dure à cuire qui bat les monstres et les soldats à coups de poing et de pied.

Dans d’autres nouvelles, Comment obtenir le lancer de rayons dans Minecraft avec la mise à jour RTX sur Windows 10